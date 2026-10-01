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Mr. Peet destacó a tres futbolistas de Alianza Lima pese a derrota ante Palestino: "Cosas positivas"

El periodista deportivo analizó la derrota de Alianza Lima ante Palestino y, pese al resultado, puso la lupa sobre tres jugadores del cuadro blanquiazul.

Eduardo Chirinos
Mr. Peet elogió a tres jugadores de Alianza Lima tras la derrota ante Palestino
Mr. Peet elogió a tres jugadores de Alianza Lima tras la derrota ante Palestino | Foto: Composición Líbero
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Alianza Lima perdió 2-1 ante Palestino de Chile, en un partido amistoso disputado en Matute aprovechando el receso de las ligas por la fecha FIFA. Con un equipo repleto de suplentes y jugadores que vienen recuperando ritmo, los íntimos cayeron en su casa con autogol de Gianfranco Chávez (6’) y gol de Bryan Carrasco (44’). Tras el final del compromiso, el periodista deportivo Mr. Peet destacó a tres jugadores del cuadro blanquiazul pese al resultado adverso: estamos hablando de D'Alessandro Montenegro, Luis Ramos y Kevin Quevedo.

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Mr. Peet elogió a Montenegro, Ramos y Quevedo pese a derrota de Alianza Lima

Durante la última emisión de su programa 'Madrugol', el hombre de prensa, hincha confeso del cuadro íntimo, expresó su fastidio por la derrota; sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para elogiar el rendimiento de los tres jugadores mencionados, a quienes consideró los valores más altos de Alianza Lima en el partido del último miércoles.

“Estoy tratando, dentro de esa frustración, dentro de esa amargura, de encontrar cosas positivas. La vuelta de Montenegro, un chico fuerte, con técnica, metió un pasesote para Ramos. Rescato lo de Ramos, que haga gol así sea en amistoso. Rescato lo de Quevedo, que fue el que más se atrevió con la pelota y eso es lo que queremos de Quevedo", dijo.

Mr. Peet, Alianza Lima, Montenegro, Ramos, Quevedo

Mr. Peet destacó a Montenegro, Ramos y Quevedo en Alianza Lima

De esta manera, pese a la derrota ante Palestino, Mr. Peet encontró aspectos positivos en el rendimiento de Alianza Lima, especialmente en jugadores que buscan recuperar protagonismo. Las actuaciones de D'Alessandro Montenegro, Luis Ramos y Kevin Quevedo podrían servirles para ganar confianza y demostrarle a Pablo Guede que están en condiciones de pelear por más minutos en los próximos partidos del Torneo Clausura.

Alianza Lima vs Melgar: ¿Cuándo es el próximo amistoso?

Alianza Lima sostendrá un segundo partido amistoso, esta vez ante Melgar de Arequipa. El duelo se llevará a cabo este sábado 3 de octubre. El horario y escenario no han sido confirmados aún; sin embargo, se conoció que el compromiso se jugará a puertas cerradas.

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