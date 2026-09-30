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Universitario anunció oficialmente a Fabián Bustos como su nuevo DT para el Clausura 2026
Universitario de Deportes anunció formalmente a Fabián Bustos como su nuevo director técnico para el resto de la Liga 1 2026.
Tras la abrupta salida de Héctor Cúper en Universitario de Deportes, ya que fue destituido por sus recientes resultados, ahora Fabián Bustos tendrá su segundo ciclo en tienda merengue y buscará llevarse el tetracampeonato de la Liga 1. El director técnico fue presentado oficialmente por la 'U' en sus redes sociales y, a continuación, te contamos los detalles.
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Como se había informado horas antes, el elenco de Ate llegó a un acuerdo con el estratega argentino que hasta hace poco estaba en Millonarios de Colombia. Incluso, ya se encontraba en territorio peruano y solo era cuestión de tiempo para que sea anunciado por el actual tricampeón del fútbol peruano. Su objetivo es llevarse el Torneo Clausura y disputar la final nacional contra Alianza Lima.
"De vuelta a casa. Fabián Bustos Barbero, DT de nuestro centenario y uno de los artífices de la estrella 28, regresa al banquillo del único grande. ¡A seguir escribiendo la historia, profe!", anunció Universitario de Deportes en sus redes sociales, lo que generó gran expectativa entre su hinchada, ya que esperan que el club retorne a su mejor versión luego del mal rendimiento mostrado en las últimas semanas bajo el mando de Héctor Cúper.
Universitario presentó a Fabián Bustos como su nuevo DT.
De esta forma, Fabián Bustos se prepara para su debut con la 'U', pero todavía está por verse cuándo podrá aparecer oficialmente en el banquillo debido a que arrastra una suspensión del año pasado. La Comisión Disciplinaria le impuso cuatro fechas de sanción, pero solo cumplió una antes de marcharse a Olimpia y ahora que ha vuelto a la Liga 1 deberá cumplir con el castigo, aunque cualquier cosa puede suceder.
Trayectoria de Fabián Bustos
- Manta
- Deportivo Quito
- Imbabura
- Técnico Universitario
- Macará
- LDU Portoviejo
- Delfín
- Barcelona SC
- Santos
- América Mineiro
- Universitario
- Olimpia
- Millonarios
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