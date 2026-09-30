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Cantoro dejó contundente pedido a Fabián Bustos en Universitario: "Que llegue a la final y jugando bien"
Mauro Cantoro analizó el complicado momento que atraviesa Universitario y dejó claro cuál debería ser el principal objetivo del nuevo entrenador.
Universitario de Deportes atraviesa un momento de incertidumbre ante la salida de Héctor Cúper y la anunciada llegada de Fabián Bustos como su reemplazo. En ese contexto, el exfutbolista Mauro Cantoro se pronunció sobre el posible regreso del técnico argentino a tienda crema y le dejó un contundente pedido de cara a los partidos que restan en la recta final del Torneo Clausura.
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Mauro Cantoro pide a Fabián Bustos llevar a Universitario a la final de la Liga 1
Durante la última emisión del programa 'Desmarcados', el exjugador del conjunto merengue fue enfático en señalar que Bustos, ante su anunciada llegada a Universitario, se encuentra en la obligación de cambiarle la cara al equipo y llevarlo a disputar la final del torneo local, demostrando una notable mejora en el rendimiento del plantel en comparación a lo visto durante la era Cúper.
“Seamos de este lado exigentes. Seamos exigentes con Bustos, si viene Bustos, o el que venga en verdad. Que llegue a la final y jugando bien. Si llega a la final y jugando mal, lo hubieras dejado a Cúper, que probablemente hubiera llegado a la final, porque no es normal que en un año un equipo como la 'U', con lo que significa en el Perú, te cambien tres-cuatro entrenadores, no es normal”, manifestó.
Fabián Bustos fue campeón con Universitario en la temporada 2024. Foto: Liga 1
De esta manera, Mauro Cantoro dejó clara la vara con la que, desde su perspectiva, debería medirse el trabajo de Fabián Bustos en caso de concretarse su regreso a Universitario. El exfutbolista crema considera que no bastará únicamente con conseguir resultados, sino que el equipo deberá mostrar una mejora en su juego y responder a las exigencias propias de la recta final del Torneo Clausura.
Fabián Bustos muy cerca de Universitario
Según informó el periodista Gustavo Peralta Coello, Fabián Bustos ya llegó a un acuerdo con la directiva de Universitario y en las próximas horas se haría oficial su regreso al club: “¡Atención! Fabián Bustos ya es el nuevo director técnico de Universitario de Deportes. El argentino vuelve al club crema para iniciar una nueva etapa”, publicó en su cuenta de X.
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