Universitario y el importante monto que le pagará a Héctor Cúper por su salida

Universitario de Deportes deberá afrontar un significativo desembolso económico después de dar por concluido el vínculo con Héctor Cúper. El técnico argentino tenía contrato vigente hasta 2027 y, según se informó en un programa deportivo el club tendrá que abonar tres salarios tanto al entrenador como a todo su comando técnico.

Universitario y el dinero que le pagará a Héctor Cúper por su salida

Según las estimaciones citadas durante la emisión del programa ‘Hablemos de Max’ de L1MAX, Universitario tendrá que desembolsar cerca de US$ 50.000 a Cúper tras confirmar su salida.

“Si se va Cúper, si Cúper renuncia, tiene que pagar tres sueldos a la U. Si La ‘U’ quiere sacarlo, son tres sueldos que le pagaría”, explicó el periodista Gustavo Peralta.

Video: L1MAX

El comunicador también detalló que esta condición forma parte de un acuerdo contractual que llega hasta 2027. “Son tres sueldos en un año, en un contrato que es hasta el 2027. Entonces yo lo veo que es una negociación fructífera, porque no estás pagando nueve meses u ocho meses de resolución de contrato”, agregó.

Durante el programa, Romina Vega consultó si esos tres salarios contemplaban únicamente al entrenador argentino o a todo su equipo de trabajo. Peralta confirmó que el pago también corresponde al comando técnico completo.

“Esos tres sueldos incluyen ya para todo el comando técnico”, preguntó Vega, a lo que Peralta respondió: “Todo el comando técnico”.

¿Cómo le fue a Héctor Cúper en Universitario?

Héctor Cúper dejó Universitario de Deportes tras dirigir 11 partidos en el Torneo Clausura. La derrota por 4-0 frente a Deportivo Garcilaso en la última fecha provocó críticas de los hinchas y llevó a los dirigentes a decidir que no continuara en el cargo.