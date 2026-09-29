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Perú vs México por amistoso
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Chile vs Estados Unidos en partido amistoso

Perú vs México EN VIVO ONLINE GRATIS: transmisión del partido amistoso por fecha FIFA

Sigue aquí la transmisión del partido amistoso entre Perú vs México EN VIVO desde el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

Wilfredo Inostroza
Perú se enfrenta a México por amistoso internacional
Perú se enfrenta a México por amistoso internacional | Composición: LÍBERO
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Ver la transmisión del partido entre Perú vs México EN VIVO desde el Sports Illustrated Stadium (conocido también como Red Bull Arena), en Nueva Jersey, a partir de las 20.00 de Perú y 19.00 en México. La transmisión estará a cargo de América para todo el territorio peruano, mientras que en el país azteca puedes verlo por TUDN, Canal 5 y Azteca 7.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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