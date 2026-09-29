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Perú vs México EN VIVO ONLINE GRATIS: transmisión del partido amistoso por fecha FIFA
Sigue aquí la transmisión del partido amistoso entre Perú vs México EN VIVO desde el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.
Ver la transmisión del partido entre Perú vs México EN VIVO desde el Sports Illustrated Stadium (conocido también como Red Bull Arena), en Nueva Jersey, a partir de las 20.00 de Perú y 19.00 en México. La transmisión estará a cargo de América para todo el territorio peruano, mientras que en el país azteca puedes verlo por TUDN, Canal 5 y Azteca 7.
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