¿Dónde ver Alianza Lima vs Palestino y qué canal transmite EN VIVO el partido amistoso?

Alianza Lima busca mantener su ritmo futbolístico en plena pausa de la Liga 1 por la fecha FIFA. Por ello, los blanquiazules pactaron un amistoso internacional ante Palestino para este miércoles 30 de setiembre en el Estadio Alejandro Villanueva. A continuación, te compartimos el canal para seguir la transmisión de este emocionante encuentro.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Palestino EN VIVO?

La transmisión del partido amistoso de Alianza Lima vs Palestino estará a cargo de la señal EN VIVO y EN DIRECTO de L1 MAX (antes Liga 1 Max) para todo el territorio nacional. De igual manera, se podrá visualizar por vía streaming mediante L1 Play.

¿Dónde ver L1 MAX EN VIVO, partido de Alianza Lima vs Palestino?

Si quieres ver el partido amistoso de Alianza Lima vs Palestino EN VIVO por la señal de L1 MAX, deberás estar atento a las siguientes frecuencias, según el operador de cable de tu preferencia.

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

¿Cómo llegan Alianza Lima y Palestino al partido amistoso?

Alianza Lima logró romper una racha negativa de cuatro partidos sin ganar en la Liga 1 tras su victoria ante ADT. Ahora, en plena fecha FIFA, los blanquiazules realizan una minipretemporada para recuperar su mejor nivel y encarar la recta final del Torneo Clausura.

Alianza Lima busca seguir en ritmo para pelear el título del Torneo Clausura.

Por ello, el duelo ante Palestino representa una gran oportunidad para que Pablo Guede pueda probar variantes en su esquema. Sin embargo, se conoció que no contará con jugadores como Nicolás Díaz, Alessandro Burlamaqui y Piero Cari. Los dos primeros siguen recuperándose de sus lesiones, mientras que el volante está concentrado con la selección peruana Sub-20.

Palestino, por su lado, ocupa la quinta posición en la Liga de Primera de Chile con 36 puntos. En su último compromiso, antes del receso, cayó por 3-2 en casa frente a Universidad Católica, en un duelo en el que llegó a igualar un 2-0.

Palestino está en el quinto lugar de la Liga de Primera de Chile

Alianza Lima vs Palestino: historial de enfrentamientos

Alianza Lima y Palestino se han medido en cinco ocasiones a lo largo de su historia. De esos encuentros, tres fueron amistosos y dos correspondieron a la Copa Libertadores. Los blanquiazules registran dos triunfos y un empate, mientras que el conjunto chileno suma dos victorias.