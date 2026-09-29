MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: error de la Fiscalía habría dejado AL DESCUBIERTO el nombre del AGENTE DE ICE que disparó al mexicano Salgado Araujo

Un error en la publicación de un documento judicial habría dejado al descubierto la identidad del agente de ICE señalado por testigos como quien disparó contra el inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante una intervención en Houston, Texas. El oficial fue identificado como Gregory Feathers, según una investigación de The Texas Tribune, difundida por EFE y Univisión.

Identifican al agente de ICE que disparó al mexicano Lorenzo Salgado Araujo en una calle de Houston

Gregory Feathers fue identificado el lunes 28 de septiembre como el agente de ICE involucrado en el operativo que terminó con la muerte de Salgado Araujo el pasado 7 de julio. Según The Texas Tribune, fuentes familiarizadas con la investigación confirmaron su identidad, mientras que documentos oficiales publicados por error también permitieron corroborar su participación.

El periódico texano informó que Feathers figuraba en un formulario utilizado por agentes migratorios para documentar el operativo. El documento fue difundido accidentalmente por la Fiscalía federal y posteriormente retirado del acceso público. Otros registros obtenidos por el medio señalan que Feathers llamó a los servicios de emergencia después del tiroteo y figura como uno de los dos agentes que realizaron el arresto tras la persecución.

A 12 semanas del hecho, aún no se conoce si Gregory Feathers enfrenta un proceso judicial por el caso.

Un inmigrante que viajaba junto a Salgado Araujo también identificó a Feathers mediante una fotografía como el hombre que habría realizado el disparo. The Texas Tribune precisó que esta identificación fue corroborada de manera independiente por una fuente familiarizada con la investigación.

Univisión también informó sobre el caso y señaló que el documento que contenía la información permaneció disponible durante varios días antes de que las autoridades solicitaran que fuera sellado. El medio describió el hecho como un descuido judicial que permitió conocer la identidad del agente.

¿Qué se sabe del agente de ICE que disparó contra Salgado Araujo?

Según EFE, Feathers se había retirado anteriormente de ICE y posteriormente fue contratado nuevamente por la agencia. Actualmente, no enfrenta cargos por la muerte del inmigrante mexicano.

Salgado Araujo tenía 52 años, llevaba alrededor de 35 años viviendo en Estados Unidos y trabajaba en construcción. El inmigrante se dirigía a su trabajo junto con su hermano y otros compañeros cuando agentes interceptaron el vehículo. Además, se encontraba en proceso de regularizar su situación migratoria y era padre de tres hijos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que el disparo ocurrió en legítima defensa, bajo el argumento de que Salgado Araujo habría intentado arrollar al agente. Sin embargo, los tres trabajadores que viajaban con él han rechazado esa versión. La Fiscalía del condado de Harris mantiene una investigación sobre la muerte.

The Texas Tribune reportó que la investigación local continúa y que también existen pesquisas federales sobre el incidente. Mientras tanto, la identificación de Feathers permite conocer el nombre del agente cuya participación había permanecido reservada públicamente desde el tiroteo.