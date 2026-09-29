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EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes arrestados por ICE: NUEVA HERRAMIENTA en línea los ayudaría a apelar su detención sin abogado particular

Una nueva herramienta digital guía a inmigrantes detenidos por ICE que no tienen abogado particular y buscan impugnar su detención ante una corte federal.

María Zapata
Herramienta digital ayuda a inmigrantes detenidos por ICE a cuestionar su detención sin abogado.
Herramienta digital ayuda a inmigrantes detenidos por ICE a cuestionar su detención sin abogado. | Composición: María Zapata | Líbero
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Una nueva herramienta digital busca orientar a los inmigrantes en Estados Unidos que permanecen bajo custodia de ICE y no cuentan con recursos para contratar un abogado particular. La plataforma permite presentar, por cuenta propia o con apoyo de familiares, una solicitud ante una corte federal para cuestionar la legalidad de la detención. N+ Univision informó sobre esta alternativa, disponible en inglés y español.

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¿Cómo pueden los inmigrantes detenidos por ICE cuestionar su detención con la nueva herramienta?

La herramienta ofrece una guía para que los inmigrantes detenidos puedan recurrir al habeas corpus, un recurso que permite solicitar a un tribunal federal que revise si el Gobierno tiene autoridad legal para mantener a una persona privada de su libertad. De acuerdo con N+ Univision, esta opción puede ser utilizada por detenidos por ICE que no tienen abogado y buscan presentar el recurso por su cuenta. La plataforma explica los pasos necesarios y también puede utilizarse con la ayuda de familiares.

El recurso no equivale a una apelación de una orden de deportación. Su objetivo es cuestionar la legalidad de la detención y solicitar que un juez federal revise el caso.

Nueva herramienta en línea está disponible en inglés y español

La plataforma fue lanzada para facilitar el acceso a información legal a personas que enfrentan una detención de ICE y no pueden conseguir representación privada. Según N+ Univision, la herramienta ya está disponible en inglés y español.

La alternativa cobra relevancia ante las dificultades que enfrentan algunos inmigrantes en Estados Unidos para conseguir asistencia legal gratuita. Expertos citados por Univision señalaron que los costos de representación pueden ser elevados y que las organizaciones que ofrecen servicios gratuitos no siempre tienen capacidad para atender todos los casos.

Sin embargo, presentar un habeas corpus por cuenta propia no garantiza la liberación. Cada situación migratoria es diferente y el procedimiento puede involucrar requisitos específicos según la jurisdicción y las circunstancias del detenido. Por ello, cuando sea posible, se recomienda buscar la orientación de un abogado de inmigración o de una organización legal autorizada.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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