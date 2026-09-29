Jorge Cazulo, ex Sporting Cristal, remece el mercado y firma por destacado club uruguayo: "Hecho"

Uno de los jugadores más representativos que vistió la camiseta de Sporting Cristal en los últimos años fue Jorge Cazulo. El uruguayo logró conquistar varios títulos con los rimenses y se terminó convirtiendo en uno de los ídolos para los hinchas. Ahora, en una nueva etapa de su carrera, donde se desempeña como entrenador, se conoció que acaba de firmar con un club uruguayo.

Jorge Cazulo, ex Sporting Cristal, firma por destacado club uruguayo

Jorge Cazulo continúa ligado al mundo del fútbol y viene construyendo su carrera como director técnico. Hasta hace unos meses, el exjugador de Sporting Cristal se desempeñaba como asistente técnico en Defensa y Justicia. Sin embargo, recientemente se confirmó que llegó a un acuerdo para asumir como nuevo entrenador de Boston River.

La noticia fue revelada por el periodista uruguayo Diego Domínguez, quien dio por concretada la operación y señaló que el popular ‘Piqui’ reemplazará a Diego Jaume, quien venía ejerciendo como técnico interino. De esta manera, Cazulo se convertirá en el tercer entrenador que tendrá el conjunto uruguayo durante la temporada 2026.

Jorge Cazulo será nuevo técnico de Boston River de Uruguay

“Hecho. Jorge Cazulo es el nuevo DT de Boston River. Ocupará el cargo que estaba ejerciendo como interino Diego Jaume. Será el tercer DT designado por el club en 2026 tras Israel Damonte e Ignacio Ithurralde”, mencionó el comunicador en su cuenta de ‘X’.

Jorge Cazulo dará un paso importante en su carrera como entrenador, ya que tendrá su primera experiencia como técnico principal de un equipo profesional. Por lo pronto, ya inició los preparativos para su primer partido ante Juventud de Las Piedras este domingo.

Anteriormente, el retirado volante dirigió a las categorías menores de Sporting Cristal y posteriormente sumó experiencia como asistente de Mariano Soso en Defensa y Justicia.

Jorge Cazulo y su paso por Sporting Cristal

El ‘Piqui’ llegó a las filas de Sporting Cristal en la temporada 2012 y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental del mediocampo. Jorge Cazulo permaneció en la escuadra bajopontina hasta 2020 y, gracias a su talento y compromiso, logró conquistar cinco títulos de la Liga 1 durante su etapa como futbolista.

A inicios de 2021 anunció su retiro del fútbol profesional y comenzó una nueva etapa como entrenador. Su primera experiencia estuvo al frente de la categoría Sub-18 de Sporting Cristal, con la que logró conquistar la Copa Generación ese mismo año. En 2023, Cazulo volvió a celebrar un título, esta vez con la reserva de Sporting Cristal.