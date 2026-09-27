- Hoy:
- Partidos de hoy
- Selección peruana
- Sporting Cristal vs ADT
- Boys vs Alianza Atlético
- Portugal vs Noruega
- Bolivia vs Paraguay
- Costa Rica vs Haití
- Noche Blanquiazul Vóley
Horacio Benincasa, figura de ADT, dio fuerte advertencia a Cristal: "La llave está abierta"
Horacio Benincasa, defensa de ADT, dio rotundo comentario sobre el partido de vuelta ante Sporting Cristal por la semifinal de la Copa de la Liga 2026.
ADT no pudo sacar ventaja en el primer duelo ante Sporting Cristal por la semifinal de la Copa de la Liga 2026 al perder por 1-0, pero en el plantel tarmeño todavía existe confianza en poder revertir la serie. Horacio Benincasa habló tras el encuentro y aseguró que la diferencia es mínima, por lo que esperan dar el golpe en Lima y conseguir el boleto a la final del certamen.
PUEDES VER: Sport Boys vs Alianza Atlético: día, hora y canal por la vuelta de semifinal de la Copa de la Liga
Horacio Benincasa dio fuerte comentario sobre el duelo de vuelta entre Sporting Cristal vs ADT
Benincasa consideró que el resultado no refleja una superioridad amplia de Cristal y sostuvo que su equipo todavía tiene argumentos para competir en el partido de vuelta. Por ello, ADT buscará aprovechar su última oportunidad para cambiar el rumbo de la llave y continuar con vida en el campeonato.
Video: Bicolor+
“Somos un plantel corto, hemos sufrido muchas lesiones, esta copa te obliga a cumplir con varias reglas. Nos faltaron algunos jugadores que pudieron haber ayudado bastante. Aún queda un partido más en Lima, para darle una alegría a esta gente que de verdad se lo merece”, señaló el defensor.
Horacio Benincasa también analizó las ocasiones que tuvo Sporting Cristal durante el compromiso y consideró que el conjunto rimense no consiguió establecer una diferencia determinante. “Esto es fútbol. Así como hoy creo que se llevaron el triunfo en la única y en el cabezazo de Lutiger que tuvieron, después la otra fue al final cuando yo ya estaba de ‘9’. Entonces creo que la llave está abierta y mientras sea así, vamos a pelear para llegar a esa final”, sentenció.
Ahora el equipo de Tarma tendrá que preparar el partido de vuelta en Lima, donde necesitará revertir el marcador para eliminar al cuadro celeste y convertirse en finalista de la Copa Caliente. En el cuadro tarmeño confían en que la mínima diferencia les permitirá mantener intactas sus posibilidades.
Día, hora y canal del duelo de vuelta entre Sporting Cristal vs ADT por la semifinal de la Copa de la Liga
El duelo de vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal y ADT se disputará el 1 de octubre a las 3.00 p. m. (hora peruana) y podrá verse por el canal Bicolor+ en YouTube.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 69.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90