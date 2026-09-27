Horacio Benincasa, figura de ADT, dio fuerte advertencia a Cristal: "La llave está abierta"

ADT no pudo sacar ventaja en el primer duelo ante Sporting Cristal por la semifinal de la Copa de la Liga 2026 al perder por 1-0, pero en el plantel tarmeño todavía existe confianza en poder revertir la serie. Horacio Benincasa habló tras el encuentro y aseguró que la diferencia es mínima, por lo que esperan dar el golpe en Lima y conseguir el boleto a la final del certamen.

Horacio Benincasa dio fuerte comentario sobre el duelo de vuelta entre Sporting Cristal vs ADT

Benincasa consideró que el resultado no refleja una superioridad amplia de Cristal y sostuvo que su equipo todavía tiene argumentos para competir en el partido de vuelta. Por ello, ADT buscará aprovechar su última oportunidad para cambiar el rumbo de la llave y continuar con vida en el campeonato.

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“Somos un plantel corto, hemos sufrido muchas lesiones, esta copa te obliga a cumplir con varias reglas. Nos faltaron algunos jugadores que pudieron haber ayudado bastante. Aún queda un partido más en Lima, para darle una alegría a esta gente que de verdad se lo merece”, señaló el defensor.

Horacio Benincasa también analizó las ocasiones que tuvo Sporting Cristal durante el compromiso y consideró que el conjunto rimense no consiguió establecer una diferencia determinante. “Esto es fútbol. Así como hoy creo que se llevaron el triunfo en la única y en el cabezazo de Lutiger que tuvieron, después la otra fue al final cuando yo ya estaba de ‘9’. Entonces creo que la llave está abierta y mientras sea así, vamos a pelear para llegar a esa final”, sentenció.

Ahora el equipo de Tarma tendrá que preparar el partido de vuelta en Lima, donde necesitará revertir el marcador para eliminar al cuadro celeste y convertirse en finalista de la Copa Caliente. En el cuadro tarmeño confían en que la mínima diferencia les permitirá mantener intactas sus posibilidades.

Día, hora y canal del duelo de vuelta entre Sporting Cristal vs ADT por la semifinal de la Copa de la Liga

El duelo de vuelta de la semifinal de la Copa de la Liga 2026 entre Sporting Cristal y ADT se disputará el 1 de octubre a las 3.00 p. m. (hora peruana) y podrá verse por el canal Bicolor+ en YouTube.