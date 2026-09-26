Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO por Copa de la Liga: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Sport Boys vs Alianza Atlético se enfrentan este domingo 27 de setiembre por la ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026. La ‘Misilera’ buscará imponer su localía en el Estadio Miguel Grau del Callao y encaminar su clasificación, mientras que el ‘Vendaval’ buscará dar el golpe y cerrar la llave en casa. Este cotejo se disputará desde la 1.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por Bicolor+.

¿A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el inicio del partido de Sport Boys vs Alianza Atlético por la ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026.

Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3.00 p. m.

México y Centroamérica: 12.00 m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Sport Boys vs Alianza Atlético?

La transmisión del partido de Sport Boys vs Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026 podrá visualizarse EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de Bicolor+. Esta señal se encuentra disponible vía ONLINE GRATIS por YouTube. De este modo, todos los aficionados podrán seguir este partido.

Previa del partido de Sport Boys vs Alianza Atlético por Copa de la Liga

Sport Boys abrirá esta serie en condición de local y buscará aprovechar el apoyo de su hinchada para obtener un resultado favorable en el duelo de ida. El equipo comandado por Carlos Desio atraviesa un momento positivo y cuenta con varios jugadores en buen nivel como Christian Cueva, Jostin Alarcón y Mathías Llontop.

Sport Boys iniciará como local ante Alianza Atlético.

No obstante, la Misilera tendrá que lidiar con varias bajas en su plantel como Nicolás Da Campo, Emilio Saba, Oslimg Mora, Diego Melían, entre otros. El volante argentino se encuentra recuperándose de una dura lesión, mientras que Saba y Mora están concentrados con sus selecciones.

Alianza Atlético logró su clasificación tras imponerse por 5-4 ante UTC de Cajamarca desde los doce pasos, tras resolver su pase en una serie muy disputada en el Estadio Campeones del 36. El ‘Vendaval’ llega en un buen momento, con cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos. Entre sus principales figuras figuran Cristian Penilla, Guillermo Larios y Jorge del Castillo.

Alianza Atlético se ilusiona con llegar a la gran final de la Copa de la Liga

Sport Boys vs Alianza Atlético: pronóstico y apuestas

Sport Boys llega como favorito para quedarse con la victoria ante Alianza Atlético y encaminar su pase a la gran final. Conoce las cuotas en las principales casas de apuestas:

Casas de apuestas Sport Boys Empate Alianza Atlético Betsson 1.78 3.40 4.20 Betano 1.80 3.40 4.20 1xBet 1.70 3.48 4.31 Te Apuesto 1.66 3.11 3.76 Inkabet 1.78 3.40 4.20 Caliente 1.70 3.45 4.50 Stake 1.75 3.60 4.40

Entradas Sport Boys vs Alianza Atlético: cuánto están y dónde comprar

Las entradas para asistir al partido de Sport Boys vs Alianza Atlético están a la venta por la web de Ticketmaster. Estos son los precios para adquirir los boletos:

Sur: S/30,00 (agotado)

Norte: S/30,00

Oriente: S/70,00

Oriente (Niños): S/21,00

Occidente: S/90,00

Occidente (Niños): S/27,00

Palco: S/120,00

Palco (Niños): S/36,00

Sport Boys vs Alianza Atlético: posibles alineaciones

Posible alineación de Sport Boys: Jeferson Nolasco; Mathías Llontop, Carlos Zambrano, Gustavo Dulanto, Hansell Riojas; Federico Illanes, Yuriel Celi, Jostin Alarcón; Christian Cueva, Luis Urruti y Pablo Erustes.

Posible alineación de Alianza Atlético: Daniel Prieto; Anthony Gordillo, José Luján, Román Suárez, Stefano Fernández; Hernán Lupú, Germán Díaz, Cristian Penilla, Guillermo Larios, Jorge del Castillo y Jairo Molina.

¿Dónde juegan Sport Boys vs Alianza Atlético?

Así luce el Estadio Miguel Grau del Callao

El partido entre Sport Boys vs Alianza Atlético por la semifinal de ida de la Copa de la Liga está programado para disputarse en el Estadio Miguel Grau del Callao. Este recinto está habilitado para albergar hasta 12.000 espectadores.