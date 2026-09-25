¿A qué hora juega Chile vs Canadá y dónde ver partido amistoso por fecha FIFA?

Las selecciones de Chile y Canadá protagonizarán uno de los duelos más interesantes por fecha FIFA. El partido se realizará este sábado 26 de septiembre en el BMO Field Stadium, de la ciudad de Toronto. Por ello, en esta nota te detallamos los horarios confirmados en los diferentes países, así como el canal de transmisión para ver EN VIVO este amistoso internacional que promete emociones de principio a fin.

¿A qué hora juega Chile vs Canadá por amistoso de fecha FIFA?

El duelo amistoso entre Chile y Canadá está programado para las 6.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (horario canadiense). A continuación, te brindamos los horarios en el resto de países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.00 p. m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 8.00 p. m.

México y Centroamérica: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 7.00 p. m.

España: 1.00 a. m. del domingo 27 de septiembre.

¿Dónde ver EN VIVO Chile vs Canadá?

El amistoso internacional entre las selecciones de Chile y Canadá podrá ser visualizado a través de la señal de Mega y su plataforma de streaming Mega GO para todo el territorio chileno. Lamentablemente, este partido no cuenta con transmisión para Perú. Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web del diario Líbero. Por otra parte, podrás seguir el encuentro EN VIVO ONLINE a través de estas señales, dependiendo de la región donde te encuentres.

Canadá: TSN4, fuboTV Canada y OneSoccer.

Estados Unidos: Fox Soccer, Plus fuboTV y FOX One.

Chile vs Canadá por amistoso FIFA

Chile vs Canadá: ¿Cómo llegan ambos equipos?

El conjunto norteamericano buscará aprovechar su localía para conseguir un triunfo y dejar atrás su discreta participación en el Mundial 2026, donde cayó goleado en octavos de final a manos de Marruecos. Por su parte, 'La Roja' atraviesa una etapa de reinvención y quiere sumar una victoria a su proyecto con miras a las Eliminatorias al Mundial 2030.

Con estos antecedentes, el duelo se presenta como una oportunidad para que ambas selecciones sigan ajustando detalles de cara a sus próximos objetivos.