¿A qué hora juega España vs Inglaterra y dónde ver partido por la UEFA Nations League?

Dos gigantes del viejo continente frente a frente. Inglaterra se mide ante España, en partido correspondiente al Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026-2027. Este encuentro se disputa en el mítico estadio de Wembley y a continuación puedes conocer horarios y canales para que no te pierdas el duelo.

¿Cuándo juega Inglaterra vs España?

Inglaterra se enfrenta a España este sábado 26 de septiembre en el estadio de Wembley, histórico escenario deportivo que se ubica en la ciudad de Londres.

¿A qué hora juega Inglaterra vs España?

Perú, Colombia y Ecuador: 14:45 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 15:45 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 16:45 horas

México y Honduras: 13:45 horas

Estados Unidos: 15:45 horas (Miami y Nueva York) y 12:45 horas (Los Ángeles)

España: 21:45 horas

¿Dónde ver Inglaterra vs España?

En Sudamérica, el partido será transmitido por ESPN y la plataforma Disney Plus. Además, en territorio mexicano puedes seguirlo por Sky Sports y Sky+, mientras que en España debes sintonizar DAZN Spain, TVE La 1, Movistar+ o fuboTV España.

Inglaterra vs España: previa del encuentro

Las selecciones absolutas de Inglaterra y España se enfrentan en el legendario Estadio de Wembley, en Londres, por la jornada inaugural del Grupo A3 en la UEFA Nations League 2026-27. El compromiso está programado para el sábado 26 de septiembre a las 7.45 p. m. hora local (11.45 a. m. hora del Pacífico). Este choque marca el inicio de una nueva edición del certamen continental, donde ambos conjuntos buscan arrancar con el pie derecho en un grupo de máxima exigencia.

El enfrentamiento cuenta con un condimento especial al ser el primer cruce oficial entre ambas potencias tras la final de la Eurocopa 2024 disputada en Berlín, donde el combinado español se impuso por 2-1. En esta oportunidad, el cuadro británico intentará hacer valer la localía ante un estadio completamente lleno para cobrar revancha deportiva y afianzarse en el liderato del sector desde la primera fecha.

España se enfrenta a Inglaterra por la UEFA Nations League

Por su parte, la 'Roja' llega a territorio londinense con el objetivo de sostener su hegemonía futbolística en el continente y plasmar su estilo de posesión en una de las plazas más complejas de Europa. Con figuras de talla mundial en ambas plantillas como Jude Bellingham, Harry Kane, Lamine Yamal y Nico Williams, el duelo promete una batalla táctica de alto nivel sobre el césped de Wembley.