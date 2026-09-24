Perú vs Chile EN VIVO por el tercer lugar de los Suramericanos: a qué hora juegan y dónde ver

Todo listo para que Perú busque la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos 2026 ante Chile en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Argentina. Un duelo clave para la Bicolor sub 20 que desea estar en el podio para orgullo de los aficionados. Todo se disputará este viernes 25 de septiembre a partir de las 8.00 am. hora peruana (10.00 am. hora argentina) con la transmisión de Movistar Deportes.

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Perú y Chile volverán a encontrarse en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, esta vez con la medalla de bronce como objetivo. La Bicolor llega a este decisivo encuentro luego de caer por 1-0 ante Argentina en semifinales, resultado que le impidió disputar el oro. El equipo dirigido por Thiago Kosloski tendrá una última oportunidad para cerrar su participación en el torneo con una medalla y buscará repetir lo realizado en la fase de grupos, cuando derrotó 2-0 a Chile con goles de Piero Cari y José María Mellán.

Por su parte, Chile también afrontará el partido por el tercer lugar después de perder 1-0 ante Paraguay en una semifinal definida en los minutos finales. La Roja intentará cambiar la historia respecto al anterior enfrentamiento con Perú y despedirse de los Juegos Suramericanos 2026 en el podio. El duelo por la medalla de bronce se disputará en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, en un partido que pondrá nuevamente frente a frente a dos selecciones que ya se conocen y que llegan con el mismo objetivo.

Perú perdió ante Argentina por las semifinales de los Juegos Suramericanos.

¿Cuándo juega Perú vs Chile por la medalla de bronce?

El partido entre Perú vs Chile por el tercer lugar de los Juegos Suramericanos 2026 se llevará a cabo el viernes 25 de septiembre en el Estadio Marcelo Bielsa. Ambos elencos darán todo de sí en busca de conseguir su lugar en el podio.

¿A qué hora juega Perú vs Chile?

El choque entre las escuadras peruanas y chilenas inicia a partir de las 8.00 am. horas de Perú (10.00 am. horas de Chile). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 7.00 am.

Perú, Ecuador, Colombia: 8.00 am.

Venezuela, Bolivia: 9.00 am.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 am.

España: 3.00 pm.

¿Dónde ver Perú vs Chile?

La transmisión del partido entre Perú vs Chile se verá por la señal de Movistar Deportes. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en el aplicativo de Movistar TV App. Otra opción es el canal de YouTube de los Juegos Suramericanos.