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¿Cuándo juega Perú por la medalla de bronce de los Juegos Suramericanos 2026?
Conoce en qué día y a qué hora disputará la selección peruana la medalla de bronce en los Juegos Odesur Santa Fe 2026.
La selección peruana cayó 1-0 frente a Argentina y quedó fuera de la gran final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026; no obstante, el equipo nacional aún tendrá la opción de obtener la medalla de bronce y subir al podio. Aquí te contamos qué día y a qué hora el conjunto blanquirrojo jugará por el tercer y cuarto puesto ante el perdedor de Chile y Paraguay.
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¿Qué día jugará la selección peruana por la medalla de bronce en los Juegos Odesur 2026?
El encuentro entre Perú y Chile o Paraguay por la medalla de bronce se disputará el viernes 25 de septiembre en el Estadio Marcelo Bielsa, en Santa Fe, Argentina.
Perú perdió 1-0 ante Argentina en la semifinal de los Juegos Odesur 2026
¿A qué hora disputará Perú la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos 2026?
El cotejo de la selección peruana frente al perdedor del duelo entre Chile y Paraguay se disputará a las 10.00 p. m., hora peruana. Además, a continuación se detallan los distintos horarios según el país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 10.00 a. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 11.00 a. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 12.00 p. m.
- México: 9.00 a. m.
- Estados Unidos: 11.00 a. m. (Miami y Nueva York) y 10.00 a. m. (Los Ángeles)
- España: 5.00 p. m.
¿Dónde ver a Perú por la medalla de bronce de los Juegos Odesur 2026?
El compromiso de Perú por la medalla de bronce será emitido en directo por Movistar Deportes. Asimismo, los aficionados de la Bicolor podrán seguir cada detalle del compromiso a través del minuto a minuto que publicará Diario Líbero.
Los jugadores que representan a Perú en los Juegos Odesur 2026
- Fabrizio Mesías (Alianza Lima)
- Fernando Lassanta (CA Vélez)
- Armando Aguirre (CIM, invitado)
- Duham Ballumbrosio (Sporting Cristal)
- Samuel Pereda (Alianza Lima)
- Jonathan García (Alianza Lima)
- Carlos Aramburu (Alianza Lima)
- Joaquín Verde (Universitario)
- Dyland Maceda (FBC Melgar)
- Pirlo Oba (Deportivo Llacuabamba)
- Lionel Herrera (Sporting Cristal)
- Santiago Berckemeyer (Unión Huaral)
- Jair Moretti (Sporting Cristal)
- José María Mellán (Sporting Cristal)
- Gerson Castillo (Sporting Cristal)
- Piero Cari (Alianza Lima)
- Nicolás Rengifo (Universitario)
- Eystin Córdova (Universitario)
- Marco Rivas (Tigre)
¡Vamos al Circo!
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