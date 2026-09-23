ALERTA MÁXIMA en Walmart de Summerville: altercado físico escala a TIROTEO y esto es lo que se sabe sobre la víctima

Un altercado físico dentro de una tienda Walmart de Summerville terminó en un tiroteo la noche del martes, dejando a una víctima con heridas leves y a las autoridades en plena búsqueda del sospechoso, según confirmó WCBD NEWS 2.

Tiroteo en Walmart de Summerville: ¿qué ocurrió dentro de la tienda?

El Departamento de Policía de Summerville respondió alrededor de las 8:45 del 22 de septiembre de 2026 a una llamada por un tiroteo en el Walmart ubicado en 1317 North Main Street. Según las autoridades, dos personas discutían dentro del establecimiento cuando la conversación se tornó violenta. Durante el altercado se exhibió un arma y se efectuó un disparo.

De acuerdo con WCBD NEWS 2, nadie resultó herido por los disparos. La víctima sufrió heridas leves durante el forcejeo físico, al ser empujada contra objetos de exhibición, y rechazó la asistencia médica del servicio de emergencias del condado de Berkeley.

Sospechoso del tiroteo en Walmart de Summerville huye y es buscado

El informe del incidente, publicado por el Departamento de Policía de Summerville el miércoles por la mañana, reveló que el sospechoso era empleado de la tienda Walmart y que la víctima era una exempleada del mismo establecimiento.

Un testigo declaró a los agentes que oyó al sospechoso decir "Tengo tu arma" antes de guardarse una pistola con cargador de tambor en los pantalones y correr hacia la entrada del establecimiento, según informaron las autoridades a WCBD NEWS 2. El sospechoso huyó de la tienda y numerosos agentes intentaron localizarlo.

La víctima manifestó su intención de presentar cargos contra el sospechoso. Durante la inspección, los agentes detectaron posibles daños por el disparo en una baldosa del techo. El arma, identificada como una Glock 30S calibre .45, fue registrada como robada. La policía informó que continúa recabando pruebas y recopilando información adicional de los testigos mientras la investigación sigue en curso. Manténgase al tanto de las novedades en Estados Unidos.