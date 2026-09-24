Leao Butrón dio firme opinión sobre Matías Córdova en la selección peruana: "Tiene más techo que Romero"

El exarquero Leao Butrón habló sobre los arqueros convocados a la selección peruana de fútbol para los partidos amistosos por fecha FIFA y dio una firme opinión sobre el portero Matías Córdova, a quien consideró como la segunda opción en el arco, por encima del guardameta de Universitario, Diego Romero. Según Butrón, el '1' de Comerciantes Unidos tiene un techo más alto que su colega crema.

Leao Butrón y su firme opinión sobre Matías Córdova, arquero de la selección peruana

Durante la última emisión del programa 'A Presión', el exarquero de Alianza Lima y la 'bicolor' explicó que, a criterio suyo, el guardameta de las 'Águilas de Cutervo' ha tenido más desarrollo en su juego por el hecho de que es mucho más exigido en su equipo debido a las constantes llegadas y remates de los rivales, en comparación con la cantidad de veces que le generan jugadas de peligro a Universitario.

“A Córdova ahorita, siento, no sé si sea verdad, pero siento que tiene más techo que Romero. Siento que ha avanzado más rápido que Romero. A mi también me ha pasado en San Martín, saber que te atacan y te hacen un gol, la amargura y todo eso pero no trasciende más. Estar en Alianza o la 'U', te atacan dos o tres veces, no te pueden hacer gol”, manifestó.

Matías Córdova y Diego Romero son los arqueros convocado por Mano Menezes junto a Pedro Gallese

De esta manera, Leao Butrón dejó clara su preferencia entre los dos jóvenes arqueros de la selección peruana, destacando el crecimiento que ha mostrado Matías Córdova en las últimas temporadas. Ahora, será el técnico Mano Menezes quien determine quién ocupará el arco de la 'Bicolor' en los próximos amistosos, en caso decida rotar a Pedro Gallese.

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