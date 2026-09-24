¿A qué hora juega Francia vs Turquía y dónde ver partido por la UEFA Nations League?

Se viene el partido Francia vs Turquía, correspondiente a la fecha 1 del Grupo A1 de la UEFA Nations League 2026-2027. Este duelo se disputará en el Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu y, a continuación, puedes conocer horarios y canales para que no te pierdas este duelo entre dos equipos competitivos de Europa.

¿Cuándo juega Francia vs Turquía?

El partido entre Francia y Turquía se juega viernes 25 de setiembre, en el Yildiz Entegre Kocaeli Stadyumu, recinto ubicado en la ciudad de Ismit, en Turquía.

¿A qué hora juega Francia vs Turquía?

Perú, Colombia y Ecuador: 13.45 horas

13.45 horas Chile, Bolivia y Venezuela: 14.45 horas

14.45 horas Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15.45 horas

15.45 horas México: 12.45 horas

12.45 horas Estados Unidos: 14.45 horas (Miami y Nueva York) y 11.45 horas (Los Ángeles)

14.45 horas (Miami y Nueva York) y 11.45 horas (Los Ángeles) España: 20.45 horas

¿Dónde ver Francia vs Turquía?

Sigue el partido entre Francia vs Turquía por la plataforma de streaming Disney Plus para Latinoamérica. Además, puedes seguir también el minuto a minuto vía Libero.pe.

Francia vs Turquía: previa del partido

Turquía y Francia se ven las caras jueves 24 de septiembre en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul por la jornada 1 del Grupo A1 de la UEFA Nations League 2026-27. El representativo otomano asume una prueba de altísima exigencia en su estreno dentro de la categoría estelar del torneo, midiéndose ante uno de los gigantes del continente en un grupo que completan las selecciones de España y Suiza.

El conjunto turco, dirigido por Vincenzo Montella, llega con la motivación a tope tras haber conseguido su ascenso a la Liga A en la temporada pasada. Apoyados en el talento de figuras emergentes como Arda Güler y Kenan Yıldız, los locales buscarán dar la sorpresa de la jornada aprovechando el empuje de su afición en una de las plazas más difíciles de Europa.

Zinedine Zidane es el entrenador de Francia

Por su parte, la selección francesa comandada por Zinedine Zidane inicia el certamen con la obligación de sumar de a tres para tomar el liderazgo del grupo desde el arranque. En el historial directo entre ambas naciones en torneos oficiales de la UEFA, los 'Bleus' registran un triunfo, un empate y una victoria a favor de Turquía, recordando que su último choque oficial finalizó con igualdad de 1-1 por la clasificación a la Eurocopa.