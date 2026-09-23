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Alianza Lima alista gran inauguración en Matute que ilusionará a todos los hinchas blanquiazules

Alianza Lima alista la apertura de una tremenda novedad, luego de que su construcción esté próxima a concluir y de que su habilitación sea inminente.

Luis Blancas
Alianza Lima prepara la inauguración de una construcción en Matute que ilusionará a todos los hinchas
Alianza Lima prepara la inauguración de una construcción en Matute que ilusionará a todos los hinchas | Foto: Liga 1
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Alianza Lima se mantiene enfocado en su lucha por salir campeón del Torneo Clausura para luego buscar el título de la Liga 1 2026. Sin embargo, se reveló que una gran construcción está próxima a concluir en el Estadio Alejandro Villanueva y se espera que su inauguración genere la algarabía de la hinchada blanquiazul: estamos hablando del museo íntimo.

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Alianza Lima prepara la inauguración de una construcción en Matute que ilusionará a todos los hinchas

Según informó el periodista Gerson Cuba, Alianza continúa con el desarrollo del museo oficial del club en Matute, por lo que su inauguración ya presenta un avance considerable y, después, se gestionará su apertura.

Del mismo modo, el conjunto blanquiazul pretende que intervengan varias empresas para elegir a las responsables de las labores de acondicionamiento.

Alianza Lima prepara la inauguración de su museo| Foto: Gerson Cuba

Alianza Lima prepara la inauguración de su museo| Foto: Gerson Cuba

“El museo de Alianza Lima sigue adelante. La construcción del casco de la obra está próxima a culminar y, posteriormente, se iniciará la etapa de habilitación”, empezó diciendo el comunicador.

“Para esta segunda etapa, se realizará un proceso en el que participarán varias empresas, con el objetivo de seleccionar a la encargada de los trabajos de habilitación”, concluyó.

Detalles del nuevo museo de Alianza Lima

Cabe señalar que el Museo de Alianza Lima se instalará en la explanada de la tribuna occidente del Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, La Victoria.

Asimismo, este nuevo recinto blanquiazul albergará los trofeos, las camisetas, los mejores momentos del club y a las leyendas que formaron parte del elenco íntimo.

Esta importante infraestructura permitirá que todos los hinchas blanquiazules se sientan más orgullosos del club y, sobre todo, comprendan y conozcan la historia del equipo, que fue fundado en 1901.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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