Canal confirmado para ver Alianza Lima vs Palestino por amistoso internacional en Matute

Alianza Lima se alista para lo que será su partido amistoso ante Palestino de Chile durante las semanas de para por la fecha FIFA de septiembre y octubre. El equipo de Pablo Guede no quiere perder ritmo y alistó este choque internacional en Matute para el gusto de los aficionados. Es por ello que ahora se confirmó el canal de transmisión para aquellos hinchas que no logren asistir al recinto deportivo de La Victoria.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Palestino?

Se pudo confirmar que la transmisión del partido entre Alianza Lima vs Palestino por el amistoso internacional en Matute se verá por la señal en vivo de L1 MAX. El periodista Kevin Pacheco anunció la noticia a través de sus redes sociales, por lo que los aficionados blanquiazules podrán disfrutar desde sus hogares todas las incidencias de este cotejo.

¿Cómo ver Alianza Lima vs Palestino EN VIVO por internet?

En caso de no contar con cable incorporado en el hogar, se ponen a disposición los aplicativos de DGO y Movistar TV App para ver vía streaming este partido entre Alianza Lima vs Palestino en el Estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima es el actual líder del Acumulado de la Liga 1 2026.

Alianza Lima vs Palestino: día y horario confirmado

Muy aparte del canal de transmisión entre Alianza Lima y Palestino, te damos a conocer que este cotejo internacional se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de septiembre a partir de las 8.00 p. m. locales (10.00 p. m. de Chile).

¿Cómo llega Palestino, rival de Alianza Lima?

El elenco chileno se ubica quinto en la tabla de posiciones del campeonato sureño. Previo al parón de fecha FIFA perdió en condición de local ante U Católica por 3-2. Ahora, el plantel espera aprovechar este cotejo ante Alianza Lima para que llegue con buen ritmo futbolístico a la reanudación del certamen.