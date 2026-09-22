Luego de lo que fue la derrota de Universitario ante Garcilaso, se vivió un hecho que sorprendió a más de un hincha en el post partido y Bryan Reyna, que volvió a vestir la camiseta crema para este Torneo Clausura, tuvo fuertes comentarios sobre su falta de continuidad en el equipo que dirige Héctor Cúper, y fueron unas palabras que no cayeron bien en un sector de la hinchada.

En este sentido, el periodista Gustavo Peralta, durante la reciente emisión de L1 Max, anunció la postura del técnico argentino luego de estas declaraciones del 'Picante'. De acuerdo con el comunicador, Cúper entiende bien el motivo por el que Reyna salió a decir estas cosas.

De acuerdo con Peralta, desde el entorno del DT conocen bien los motivos de Reyna. "Del entorno de Cúper, que él sabe muy bien lo que está pasando en Universitario. Él sabe muy bien y entiende por qué Bryan Reyna sale a declarar lo que sale a declarar y tal vez que él lo ha impulsado a declarar eso. Es decir, es lo que me contaban. Claramente, esto, a partir de su entorno, me lo dicen".

"Esto a partir de que Héctor Cúper no es un técnico, a la deriva, ¿no? Es decir, es un técnico con experiencia, que sabe bien y cómo está la situación. Es decir, sabe detectar quién no lo quiere, quién sí lo quiere, quién lo quiere más o quién básicamente aprovecha la situación para matarlo", complementó.

Ante ello, también señaló que el jugador sabe que tiene cosas que corregir. Sin embargo, no se ha hablado sobre rescindir el vínculo contractual, a pesar de esta situación.

"Entonces, lo que me dice su entorno es que ha dicho, la respuesta fue: sabe bien lo que está pasando, sabe bien por qué suceden estas cosas y sabe bien lo que tiene que hacer para corregir. Nadie le ha dicho nada para resolver el contrato, esto hasta hace una hora y, si algo pasa más tarde, lo sabremos, pero hasta ahora todo está igual. Hasta ahora".

Bryan Reyna debuto en el Torneo Clausura

¿Qué dijo Bryan Reyna?

Como se recuerda, el delantero tuvo duras palabras tras la derrota de la 'U' manifestando que no se merece no salir en la lista de convocados que realiza Héctor Cúper.

"Para serte sincero, yo soy una persona siempre sincera. Quizás a veces no juego por mi sinceridad, pero injustamente no me parece lo que me está pasando. No me merezco, primero, no salir en lista. Nunca me ha pasado esto en mi carrera y yo soy una persona muy autocrítica; si yo estoy mal, lo aceptaría", fueron las expresiones del futbolista de 28 años.

Reyna también resaltó que durante los entrenamientos cremas se esfuerza por obtener un cupo en la lista del DT. "Pero hay gente adentro, mis compañeros, todos saben cómo me destaco en cada entrenamiento. Y esto es mi trabajo. Yo tengo que comunicarme de alguna manera, porque esto para mí es mi trabajo”.