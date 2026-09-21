Partidos de la selección peruana: fechas, horarios y dónde ver los amistosos por fecha FIFA

La selección peruana volverá a tener acción y serán cuatro los partidos que disputará el combinado patrio en esta fecha FIFA. El objetivo es llegar en condiciones a las Eliminatorias 2030, donde la Bicolor buscará volver a un Mundial de fútbol luego de 12 años. Conoce las fechas, horarios y dónde ver estos encuentros.

Como se sabe, todos los encuentros del equipo dirigido por Mano Menezes se realizarán en Norteamérica: tres en Estados Unidos y el restante se disputará en Canadá. Los rivales que deberemos enfrentar serán Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, todos mundialistas y que serán de mucha exigencia.

Jairo Vélez fue figura en la última fecha FIFA

Partidos de la selección peruana: fechas y horarios

Perú vs Estados Unidos | sábado 26 de septiembre (3.30 p. m.)

Perú vs México | martes 29 de septiembre (8.00 p. m.)

Perú vs Canadá | sábado 3 de octubre (1.00 p. m.)

Perú vs Colombia | martes 6 de octubre (6.00 p. m.)

Horarios corresponden a Perú.

¿Dónde ver partidos de la selección peruana?

Por el momento, solo se ha confirmado a América Televisión como el único canal que transmitirá en su señal los cuatro amistosos de la selección peruana en esta fecha FIFA. También los podrás ver ONLINE por su plataforma América TVGO.

Convocados de la selección peruana

Arqueros

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

Diego Romero (Universitario)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Defensas

Alfonso Barco (HNK Rijeka)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhague de Dinamarca)

Matías Zegarra (Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Burnley - Inglaterra)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Erick Noriega (Gremio de Brasil)

César Inga (Universitario)

Volantes

André Carrillo (Corinthians de Brasil)

Jairo Concha (Universitario)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Pretell (LDU de Ecuador)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Wilder Cartagena (Orlando City)

Delanteros