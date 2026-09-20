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¡Lo último! Corinthians confirmó lesión de André Carrillo que preocupa en la selección peruana

Faltan pocos días para que Perú se enfrente a Estados Unidos y Mano Menezes recibió una nueva mala noticia, esta vez desde Brasil.

Antonio Vidal
Corinthians confirmó lesión de André Carrillo que preocupa en la selección peruana. Foto: composición Líbero/IG
Corinthians confirmó lesión de André Carrillo que preocupa en la selección peruana. Foto: composición Líbero/IG
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Mano Menezes recibió malas noticias desde Brasil tras la confirmación de Corinthians sobre una lesión que presenta André Carrillo, esto previo al enfrentamiento contra Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el club anunció que la Culebra tiene una inflamación muscular en la pierna izquierda, un mensaje que ha preocupado a más de un hincha de la Bicolor, debido a que el jugador se encuentra en la lista de convocados para los amistosos por fecha FIFA.

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Corinthians confirmó lesión de André Carrillo

El Timao, dio a conocer que el seleccionado nacional tiene un “Edema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo”, siendo una situación que lo coloca como una posible baja para la Bicolor.

André Carrillo puede ser baja de la selección peruana

André Carrillo puede ser baja de la selección peruana

Cabe precisar que, de momento, la Blanquirroja no se ha pronunciado al respecto, por lo que se espera que en las próximas horas emitan algún comunicado.

¿Cuánto tiempo de recuperación estaría André Carrillo?

Una vez que se determine la gravedad de la lesión, se podrá conocer con mayor precisión el tiempo que André Carrillo estará alejado de las canchas. A continuación, te presentamos un estimado del periodo de recuperación según el grado de la lesión.

  • Lesión leve (grado uno): aproximadamente una-dos semanas.
  • Lesión moderada (grado dos): alrededor de tres-cuatro semanas.
  • Desgarro importante (grado tres): puede requerir varias semanas o incluso meses.
André Carrillo tiene una lesión

André Carrillo tiene una lesión

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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