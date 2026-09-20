¿Necesitas tramitar tu DNI? RENIEC habilita 13 nuevas sedes con citas desde este 21 de septiembre

El RENIEC amplió el sistema de reserva de citas para realizar trámites relacionados con el DNI en 13 sedes a nivel nacional. De este grupo, seis nuevos locales comenzarán a atender bajo esta modalidad desde el lunes 21 de septiembre. Los ciudadanos podrán programar previamente su visita y acudir en la fecha y hora seleccionadas.

¿Cuáles son las nuevas sedes de RENIEC habilitadas a nivel nacional para tramitar el DNI con cita?

El sistema de citas se ampliará a seis nuevas sedes ubicadas en Jesús María, San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho, Cajamarca, Arequipa e Ica. Los usuarios pueden acceder desde ahora a la plataforma institucional para revisar los horarios disponibles y programar su atención.

De acuerdo con información difundida por el Gobierno a través de Gob.pe, la reserva de atención permite realizar diversos trámites relacionados con el DNI y el DNIe, como duplicados, renovaciones, rectificaciones y actualización de datos, tanto para mayores como para menores de edad. Asimismo, las direcciones y los horarios de atención de cada establecimiento pueden consultarse en el enlace oficial proporcionado por el RENIEC.

Verifica cuáles son los centros de atención habilitados y elige el que mejor se adapte a tus necesidades.

Estas oficinas se incorporan a las sedes que ya cuentan con atención mediante reserva previa. En Lima, este sistema está habilitado en los locales ubicados en el jirón Áncash 336-340 y 344, en el Cercado de Lima; en 06 de Agosto, Jesús María; y en las sedes de Independencia y Miraflores. Fuera de la capital, la modalidad de citas también se encuentra disponible en Cusco, Abancay y Huaraz.

¿Cómo reservar una cita para realizar un trámite de DNI en RENIEC?

El primer requisito es realizar el pago correspondiente al trámite que se desea efectuar. Este paso es obligatorio, ya que el sistema no permitirá continuar con la reserva hasta que el abono haya sido registrado.

El pago puede realizarse mediante Yape, agentes BCP, el Banco de la Nación o Págalo.pe. Para efectuar el pago mediante Yape, primero se debe generar un ticket de pago en la plataforma del Reniec, seleccionar el código correspondiente al trámite y registrar una dirección de correo electrónico. Luego, con el número de ticket, se debe ingresar a la opción "Yapear servicios > RENIEC" y completar la operación.

Después de realizar el pago, el ciudadano debe ingresar al Gestor de Citas del RENIEC y seleccionar la opción "Reservar cita" . A continuación, deberá ingresar su número de DNI, nombres completos y fecha de nacimiento para validar sus datos.

. A continuación, deberá ingresar su número de DNI, nombres completos y fecha de nacimiento para validar sus datos. A continuación, deberá seleccionar "Trámite de DNI/DNIe" como tipo de servicio y elegir el procedimiento que desea realizar, ya sea duplicado, renovación, rectificación o actualización de información.

El siguiente paso consiste en seleccionar una de las sedes disponibles , registrar una dirección de correo electrónico y validar la información. RENIEC enviará un código de confirmación a la bandeja de entrada del usuario, que deberá ingresar en la plataforma.

, registrar una dirección de correo electrónico y validar la información. RENIEC enviará un código de confirmación a la bandeja de entrada del usuario, que deberá ingresar en la plataforma. Finalmente, el ciudadano podrá seleccionar la fecha y hora disponibles para acudir a la oficina elegida. Una vez confirmado el proceso, la cita quedará registrada.

Para los trámites de menores de edad, el padre, la madre o el representante legal deberá validar su identidad y acreditar el vínculo correspondiente.

¿Quiénes no necesitan reservar una cita?

El RENIEC señaló que las personas con discapacidad y las madres gestantes pueden acceder a sus servicios sin necesidad de consultar previamente el estado de su trámite, ya que recibirán atención preferencial. Asimismo, quienes necesiten recoger su DNI o realizar trámites relacionados con los registros civiles serán atendidos según el orden de llegada, por lo que no será necesario reservar una cita con anticipación.

¿Cómo buscar un DNI por nombre y apellido?

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N.° 29733), el RENIEC no dispone de un buscador público y gratuito que permita consultar el número de DNI utilizando únicamente los nombres y apellidos de una persona.