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Partidos de hoy, domingo 20 de septiembre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver GRATIS

Conoce la programación de los partidos de hoy, domingo 20 de septiembre, en el que destacan partidos de LaLiga de España, Premier League, Liga 1, entre otros.

Diego Medina
Partidos de hoy, domingo 20 de septiembre.
Partidos de hoy, domingo 20 de septiembre. | Foto: Composición LÍBERO.
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Disfruta de cada uno de los partidos de hoy, domingo 20 de septiembre, para cerrar de gran manera una semana llena de buen fútbol con las ligas más atractivas del planeta. Uno de los choques más esperados es el que protagonizarán Atlético de Madrid y Real Madrid en el Metropolitano, pero también tenemos cruces de Premier League, Liga 1, Serie A, entre otros.

¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid y en qué canal pasan el derbi madrileño por LaLiga?

PUEDES VER: ¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid y en qué canal pasan el derbi madrileño por LaLiga?

Partidos de hoy por Liga 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sport Huancayo vs UTC1.00 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Juan Pablo II vs CD Moquegua3.30 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV App

Partidos de hoy por Premier League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Bournemouth vs Liverpool8.00 am.Disney Plus
Leeds United vs Crystal Palace8.00 am.Disney Plus
Manchester City vs Sunderland8.00 am.Disney Plus
Fulham vs Manchester United10.30 am.Disney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Getafe vs Málaga7.00 am.ESPN 4, Disney Plus
Atlético de Madrid vs Real Madrid9.15 am.ESPN, Disney Plus
Deportivo La Coruña vs Real Betis11.30 am.DSports, DGO
Villarreal vs Levante11.30 am.ESPN 2, Disney Plus
Valencia vs Real Sociedad2.00 pm.DSports, DGO

Partidos de hoy por la Serie A

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Fiorentina vs Napoli5.30 am.ESPN, Disney Plus
Frosinone vs Como8.00 am.Disney Plus
Parma vs Genoa8.00 am.Disney Plus
Juventus vs Atalanta11.00 am.Disney Plus
Milan vs Lecce1.45 pm.ESPN 3, Disney Plus

Partidos de hoy por Bundesliga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Bayer Leverkusen vs Leipzig8.30 am.Disney Plus
Schalke 04 vs Elversberg10.30 am.Disney Plus
Paderborn vs Hoffenheim12.30 pm.Disney Plus

Partidos de hoy por Ligue 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Auxerre vs Brest8.00 am.Disney Plus
Nice vs Lille10.15 am.ESPN 4, Disney Plus
Marsella vs PSG1.45 pm.ESPN 2, Disney Plus

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
San Lorenzo vs Boca Juniors12.45 pm.ESPN, Disney Plus
Platense vs Newell’s Old Boys3.00 pm.TNT Sports
Rosario Central vs Argentinos Juniors3.00 pm.TyC Sports, Fanatiz
Belgrano vs Estudiantes Río Cuarto5.15 pm.Disney Plus
Vélez vs Tigre7.30 pm.TyC Sports, Fanatiz

Partidos de hoy por Brasileirao

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Gremio vs Palmeiras9.00 am.Fanatiz, Premiere, Globoplay
Corinthians vs Fluminense2.00 pm.Fanatiz, Globo, Premiere
Vitoria vs Cruzeiro2.00 pm.Fanatiz, Globo, Premiere
Flamengo vs Bragantino4.30 pm.Youtube, Fanatiz, SporTV
Athletico Paranaense vs Bahía5.30 pm.Fanatiz, Premiere, Globoplay
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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