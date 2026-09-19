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Partidos de hoy, domingo 20 de septiembre EN VIVO: programación, horarios y dónde ver GRATIS
Conoce la programación de los partidos de hoy, domingo 20 de septiembre, en el que destacan partidos de LaLiga de España, Premier League, Liga 1, entre otros.
Disfruta de cada uno de los partidos de hoy, domingo 20 de septiembre, para cerrar de gran manera una semana llena de buen fútbol con las ligas más atractivas del planeta. Uno de los choques más esperados es el que protagonizarán Atlético de Madrid y Real Madrid en el Metropolitano, pero también tenemos cruces de Premier League, Liga 1, Serie A, entre otros.
PUEDES VER: ¿Dónde ver Real Madrid vs Atlético Madrid y en qué canal pasan el derbi madrileño por LaLiga?
Partidos de hoy por Liga 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sport Huancayo vs UTC
|1.00 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
|Juan Pablo II vs CD Moquegua
|3.30 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Partidos de hoy por Premier League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Bournemouth vs Liverpool
|8.00 am.
|Disney Plus
|Leeds United vs Crystal Palace
|8.00 am.
|Disney Plus
|Manchester City vs Sunderland
|8.00 am.
|Disney Plus
|Fulham vs Manchester United
|10.30 am.
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Getafe vs Málaga
|7.00 am.
|ESPN 4, Disney Plus
|Atlético de Madrid vs Real Madrid
|9.15 am.
|ESPN, Disney Plus
|Deportivo La Coruña vs Real Betis
|11.30 am.
|DSports, DGO
|Villarreal vs Levante
|11.30 am.
|ESPN 2, Disney Plus
|Valencia vs Real Sociedad
|2.00 pm.
|DSports, DGO
Partidos de hoy por la Serie A
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Fiorentina vs Napoli
|5.30 am.
|ESPN, Disney Plus
|Frosinone vs Como
|8.00 am.
|Disney Plus
|Parma vs Genoa
|8.00 am.
|Disney Plus
|Juventus vs Atalanta
|11.00 am.
|Disney Plus
|Milan vs Lecce
|1.45 pm.
|ESPN 3, Disney Plus
Partidos de hoy por Bundesliga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Bayer Leverkusen vs Leipzig
|8.30 am.
|Disney Plus
|Schalke 04 vs Elversberg
|10.30 am.
|Disney Plus
|Paderborn vs Hoffenheim
|12.30 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Ligue 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Auxerre vs Brest
|8.00 am.
|Disney Plus
|Nice vs Lille
|10.15 am.
|ESPN 4, Disney Plus
|Marsella vs PSG
|1.45 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|San Lorenzo vs Boca Juniors
|12.45 pm.
|ESPN, Disney Plus
|Platense vs Newell’s Old Boys
|3.00 pm.
|TNT Sports
|Rosario Central vs Argentinos Juniors
|3.00 pm.
|TyC Sports, Fanatiz
|Belgrano vs Estudiantes Río Cuarto
|5.15 pm.
|Disney Plus
|Vélez vs Tigre
|7.30 pm.
|TyC Sports, Fanatiz
Partidos de hoy por Brasileirao
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Gremio vs Palmeiras
|9.00 am.
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
|Corinthians vs Fluminense
|2.00 pm.
|Fanatiz, Globo, Premiere
|Vitoria vs Cruzeiro
|2.00 pm.
|Fanatiz, Globo, Premiere
|Flamengo vs Bragantino
|4.30 pm.
|Youtube, Fanatiz, SporTV
|Athletico Paranaense vs Bahía
|5.30 pm.
|Fanatiz, Premiere, Globoplay
¡Vamos al Circo!
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