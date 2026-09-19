Roberto Mosquera rotundo sobre ganar la Copa de la Liga con Sporting Cristal: "Obligación"

Sporting Cristal ganó cómodamente en el estadio Alberto Gallardo a Atlético Grau por la fecha 10 del Torneo Clausura y fue totalmente superior al elenco piurano. No obstante, ahora los celestes deberán volver a enfocarse en la Copa de la Liga, donde se encuentran entre los tres mejores y se enfrentarán ante ADT.

En este sentido, Roberto Mosquera, luego del reciente partido y en conversación con los medios, habló sobre este segundo torneo en el que participan los rimenses. El técnico fue contundente en sus declaraciones y recordó que años atrás Cristal también ganó este certamen, cuando se disputaba bajo el nombre de Copa Bicentenario.

Roberto Mosquera considera obligación jugar la Copa de la Liga

Roberto Mosquera habló sobre la Copa de la Liga. Foto: Inka Digital

Para el técnico, los del Rímac están en la obligación de jugar y tratar de ganar el certamen. Además, recordó que años atrás Cristal también ha sabido sobrellevar jugar dos torneos a la par.

“Cristal es un equipo que no es la única vez que ha enfrentado dos o tres torneos, y creo que tenemos un vasto plantel como para seguir encarando con ilusión la Copa, que la ganamos el año 2021, se llamaba Bicentenario”, expresó Mosquera.

“Así que tenemos la obligación de ir también por ese torneo, sin dejar de lado el torneo principal, que es poder llegar a los primeros lugares en el Clausura”, complementó el DT.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs ADT por Copa de la Liga?

El encuentro de ida está programado para 7 de octubre, en el estadio Unión Tarma. Este compromiso lo podrás seguir por la señal de la Bicolor+ a través de su canal de YouTube.