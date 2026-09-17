Dos hombres enfrentarán una condena de prisión luego de perpetrar un robo en varias tiendas Walmart, con un botín total de US$362.844, que se extendió a lo largo de once estados, incluyendo una sucursal ubicada en Canton, Estados Unidos. La magnitud de la operación ha llamado la atención de las autoridades, quienes han intensificado sus esfuerzos para desmantelar redes delictivas que operan en diversas zonas. Aquí más detalles.

Walmart: dos personas se declaran culpables y terminan condenadas tras realizar operación de robo

'Fox 5 Atlanta' señaló que la fiscal de distrito, Susan K. Treadaway, comunicó las sentencias impuestas a Anthony Lamar Belser, de 56 años, y George Frank Mayo, de cincuenta y dos, tras su declaración de culpabilidad por robo organizado en tiendas y violaciones de la Ley RICO de Georgia.

Walmart: dos personas se declaran culpables y terminan condenadas tras realizar operación de robo.

Recordemos que entre agosto de 2022 y junio de 2023, ambos hombres ejecutaron un plan metódico de hurtos en diversas tiendas. Según los investigadores, ambos ingresaban a los establecimientos, ocultando pequeños dispositivos electrónicos dentro de artículos más voluminosos, como cestas de ropa, para luego trasladar los productos camuflados a cajas de venta vacías.

Al sellar las cajas, solo pagaban por el artículo visible, logrando así disimular la mercancía robada. La operación delictiva se extendió por varios estados, incluyendo Georgia, Connecticut, Florida, Louisiana, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

Asimismo, se estableció que Belser tenía vínculos con la pandilla callejera conocida como los Lo-Lifes, siendo identificado como uno de sus miembros fundadores.

¿Qué más se conoce sobre la investigación?

La investigación se dio tras el robo de casi 15.000 dólares en aparatos electrónicos en un Walmart de Riverstone Parkway en Canton, el 3 de diciembre de 2022. Los informes señalan que los agentes del Departamento de Policía de Canton revisaron grabaciones de seguridad que mostraban a los dos hombres vaciando vitrinas a primera hora de la mañana.

Horas después, el personal de seguridad de East Ellijay reconoció el mismo vehículo de alquiler y a los mismos sospechosos en otro robo. Aunque Mayo fue detenido en el lugar, Belser logró escapar. La policía, junto con el departamento de protección de activos de Walmart, utilizó contratos de alquiler de coches, registros de tarjetas de crédito, transacciones bancarias y vídeos de seguridad para relacionar a los hombres con otros 49 incidentes de hurto mayor, respectivamente.