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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: Trump EXPULSA a Lance Schroyer, un expolicía; ya NO será candidato para dirigir el ICE

Trump ha decidido retirar a Lance Schroyer, un expolicía estatal de Oklahoma, de su candidatura para liderar el ICE. ¿A qué se debe esta medida en EE. UU.?

Melanni Miranda
Trump expulsa a Lance Schroyer, un expolicía; ya NO será candidato para dirigir el ICE.
Trump expulsa a Lance Schroyer, un expolicía; ya NO será candidato para dirigir el ICE. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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La Casa Blanca comunicó este jueves 17 de septiembre la decisión de retirar la nominación de Lance Schroyer, un expolicía estatal de Oklahoma, para ocupar el cargo de director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Esta medida expone que la agencia, clave en la agenda nacional de Trump, seguirá sin un líder confirmado por el Senado durante un período adicional. ¿Qué pasó y por qué se tomó dicha medida?

Una jueza limitó los arrestos de ICE sin orden judicial en California.

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Trump expulsa a Lance Schroyer, un expolicía; ya NO será candidato para dirigir el ICE

Recientemente, 'AP News' compartió más detalles sobre la decisión que tomó la Casa Blanca, la cual procedió a retirar la nominación de Lance Schroyer para liderar el ICE debido a un bloqueo en el Senado.

Este obstáculo surgió tras la solicitud del senador republicano Rand Paul, presidente del Comité de Seguridad Nacional, quien demandó información adicional sobre las investigaciones que involucran a agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza en Mineápolis.

Aunque la Casa Blanca comunicó oficialmente la decisión de retirar la nominación, no proporcionó explicaciones detalladas sobre los motivos que llevaron a esta acción.

Recordemos que Trump designó a Lance Schroyer en junio de 2026 para liderar las deportaciones masivas. Él cuenta con una destacada trayectoria, es un exmayor de la Patrulla de Caminos de Oklahoma y un antiguo infante de Marina. Además, se desempeñaba como asesor del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, lo que resalta su experiencia en temas de seguridad y migración.

Organizadores y defensores de los derechos de inmigrantes se pronuncian al respecto

Bajo este contexto, sectores demócratas y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes han venido cuestionando la agresividad de las acciones del ICE, argumentando que estas han impactado a individuos sin antecedentes penales que han residido en el país durante años.

En los últimos meses, se ha observado un aumento significativo en las detenciones. En julio, las autoridades federales llevaron a cabo más de 49.000 arrestos de migrantes, marcando así la cifra mensual más elevada desde el inicio de este mandato presidencial.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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