EXCELENTE NOTICIA para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: JUEZ ACORRALA A ICE por su "cultura de mentiras" y ordena una LIBERACIÓN clave

Un juez federal de Boston ordenó la liberación de un inmigrante detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y cuestionó duramente la versión presentada por la agencia sobre el arresto. El magistrado Brian E. Murphy concluyó que el informe del organismo no era suficiente para justificar la detención y señaló la existencia de reiteradas declaraciones falsas que afectaron la credibilidad de la entidad. El caso podría tener implicaciones para otros inmigrantes en Estados Unidos.

Juez de Boston ordenó liberar a un detenido por ICE tras cuestionar el informe de arresto.

Juez federal de Boston cuestiona versión de ICE sobre arresto de inmigrante brasileño

De acuerdo con información de MassLive, el juez federal Brian E. Murphy determinó que Eleandro Almeida de Souza logró refutar de manera creíble la versión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre las circunstancias de su detención. Por ello, consideró que el informe presentado por la agencia no era suficiente para demostrar que existía riesgo de fuga.

El magistrado también concluyó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya no podía beneficiarse de la llamada "presunción de regularidad", un principio que suele otorgar cierto margen de confianza a las actuaciones de los funcionarios y las agencias gubernamentales.

Murphy fue especialmente crítico con la agencia. Según MassLive, escribió que ICE podría estar tomando "medidas superficiales para garantizar que sus declaraciones sean veraces" o, en el peor de los casos, manteniendo una "cultura de mentiras descaradas" para favorecer sus argumentos en los procesos judiciales.

El juez agregó que una "larga lista de engaños y falsedades flagrantes" había afectado las declaraciones presentadas por ICE ante ese tribunal y otros.

¿Por qué liberaron al inmigrante detenido por el ICE?

De Souza, ciudadano brasileño, llegó a Estados Unidos en septiembre de 2019 y permanece en el país desde entonces. Los documentos judiciales señalan que no registra antecedentes penales ni cuenta con una orden final de deportación.

El inmigrante fue detenido el 14 de agosto y luego presentó una demanda contra funcionarios federales para cuestionar la legalidad de su arresto. Durante la audiencia para determinar su fianza, un juez de inmigración ordenó mantenerlo bajo custodia al considerar que existía riesgo de fuga. La defensa de De Souza cuestionó la decisión y sostuvo que el formulario I-213, documento utilizado por ICE para registrar su versión de los hechos, fue empleado de manera incorrecta.

Según la agencia, los agentes se identificaron como funcionarios de ICE y policías antes de arrestarlo. El informe señalaba que De Souza abrió la puerta de su vehículo y salió corriendo, lo que habría provocado una persecución.

La defensa presentó una versión distinta. Afirmó que varios vehículos lo rodearon y que uno le cerró el paso de manera repentina, sin sirenas ni luces de emergencia. Según su testimonio, salió del automóvil por miedo y fue arrestado cuando regresaba a su vehículo, no mientras intentaba huir.

Murphy consideró que esta versión "refutaba adecuadamente" el relato de ICE y concluyó que el informe de la agencia, por sí solo, no justificaba que el inmigrante continuara detenido.

El juez también señaló que el relato de De Souza presentaba similitudes con otros casos de arrestos realizados por ICE, incluido el de Rümeysa Öztürk. La decisión representa un nuevo cuestionamiento judicial a las actuaciones de la agencia frente a los inmigrantes en Estados Unidos.