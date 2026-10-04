¡Trágico desenlace! Una mujer que portaba un cuchillo de cocina fue asesinada a tiros por la policía local, luego de apuñalar a un menor de 3 años que se encontraba en un carrito de compras frente a un Walmart en Omaha, Nebraska, EE. UU. Las autoridades señalaron que este hecho ha sido uno de los más impactantes. ¿Qué se conoce sobre este incidente que alarmó a la comunidad?

Walmart en Omaha: mujer falleció al ser abatida a tiros tras apuñalar a menor en un carrito de compras

Según información de 'ABC News', una mujer de 31 años, identificada como Noemi Guzmán, fue abatida mortalmente de un disparo por la policía tras negarse a soltar un cuchillo con el que apuñaló a un niño en un incidente ocurrido en un Walmart de Omaha.

Walmart en Omaha: así fue el caso de la mujer que falleció al ser abatida a tiros tras apuñalar a menor.

Tras el ataque al pequeño, en el comunicado del Departamento de Policía se señaló que el menor, Cyler Hillman, fue trasladado al hospital con lesiones que no se consideran potencialmente mortales.

Ante la situación, los padres del menor expresaron su angustia, señalando que ha sido un proceso difícil para toda la familia, incluidos sus hermanos. Por su parte, la madre, Sara Hillman, comentó a dicho medio que han surgido muchas preguntas sobre lo que podría haber sucedido si las circunstancias hubieran sido diferentes.

Este preocupante suceso se dio cuando la policía recibió un aviso sobre una mujer armada con un cuchillo de cocina en el establecimiento. Las grabaciones de las cámaras de seguridad revelaron que Guzmán había robado el cuchillo antes de acercarse al niño y su tutor, amenazándolos con el arma.

¿Qué más se conoce sobre este caso? Así se dio el disparo mortal contra la mujer

Según los informes policiales, en abril de este año se supo que Guzmán forzó al tutor a caminar delante del carrito, mientras el niño permanecía en su interior, dirigiéndolo a través de la tienda hasta el estacionamiento, donde los agentes llegaron poco después.

En un comunicado de prensa, las autoridades señalaron sobre este caso, que ha sido recordado como uno de los más alarmantes de este 2026: "La señora Guzmán profirió varias amenazas con el cuchillo". A pesar de las órdenes verbales de los agentes para que soltara el arma, ella se negó y apuñaló al niño. En respuesta, los dos agentes de patrulla dispararon sus armas reglamentarias, acabando con la vida de Guzmán.

El jefe de policía de Omaha, Todd Schmaderer, destacó la actuación de los agentes, afirmando que "intervinieron con profesionalismo y decisión para salvar la vida de un niño". El incidente estuvo bajo investigación y el caso fue presentado ante un gran jurado, conforme a lo estipulado por la ley en su momento.