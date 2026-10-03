Si eres cliente constante de Walmart, debes estar alerta a los últimos anuncios, ya que podrías toparte con algunos productos retirados del mercado que representan un riesgo para tu salud o la de tus seres queridos. La empresa de Estados Unidos ha publicado una lista de productos que han sido retirados de la venta, tanto en sus tiendas físicas como en línea. Esta lista abarca diversas categorías, incluyendo alimentos, productos de uso general y medicamentos recetados. AQUÍ los detalles.

Retiran estos productos de Walmart: los encuentras en tu habitación, baños y patios

Según información compartida por 'NJ.com True Jersey', Walmart recientemente decidió retirar del mercado los siguientes productos:

Cepillos para parrillas : más de 4,4 millones de estos productos fueron sacados de Walmart tras detectar que las cerdas metálicas se desprenden, lo que podría provocar que se adhieran a los alimentos y representar un riesgo de ingestión. Esta situación, según la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC), podría ocasionar lesiones internas graves que requieran intervención quirúrgica. Hasta el momento, no se han reportado casos de heridos ni enfermos relacionados con este problema . La retirada afecta a cepillos de la marca Walmart Expert Grill , que cuentan con mangos de plástico negro o acero inoxidable y un rascador metálico.

: más de 4,4 millones de estos productos fueron sacados de Walmart tras detectar que las cerdas metálicas se desprenden, lo que podría provocar que se adhieran a los alimentos y representar un riesgo de ingestión. Esta situación, según la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC), podría ocasionar lesiones internas graves que requieran intervención quirúrgica. . La retirada afecta a cepillos de la , que cuentan con mangos de plástico negro o acero inoxidable y un rascador metálico. Máquinas portátiles para dormir de Love to Dream : retiraron aproximadamente 4.000 de estas máquinas debido a un riesgo de sobrecalentamiento de la batería de iones de litio, lo que podría provocar incendios y quemaduras. El modelo afectado es el LTD-SM23, con código de fecha 7W15TN. Al igual que en el caso anterior, no se han registrado heridos hasta la fecha.

: retiraron aproximadamente debido a un riesgo de sobrecalentamiento de la batería de iones de litio, lo que podría provocar incendios y quemaduras. El modelo afectado es el LTD-SM23, con código de fecha 7W15TN. Al igual que en el caso anterior, no se han registrado heridos hasta la fecha. Duchas portátiles para acampar: Golden Resale ha retirado de Walmart unas 400 duchas, ya que sus calentadores de inmersión pueden encenderse si están parcial o totalmente sin agua, lo que representa un riesgo de incendio y lesiones graves. Este producto incluye un cubo, un calentador de inmersión y un sistema de ducha, que consta de una bomba eléctrica recargable, un cabezal de ducha, una manguera y un cubo plegable de cinco galones. La CPSC también ha indicado que no se han reportado heridos en relación con este producto.

¿Qué es la CPSC y cuál es su función en Estados Unidos?

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (CPSC) es una agencia federal independiente, establecida en 1972, que tiene el fin de salvaguardar al público de los riesgos de lesiones o fallecimientos relacionados con productos de consumo. Entre sus funciones principales se encuentra la regulación, donde establece normas de seguridad obligatorias para más de 15.000 tipos de productos.

La CPSC realiza inspecciones y evaluaciones de productos, así como la supervisión de mercancías importadas en los puertos. También se encarga de gestionar los retiros del mercado, administrando la retirada de productos peligrosos y prohibiendo la venta de aquellos que no cumplen con la normativa vigente.