ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE arrestó a más de 48.000 extranjeros en septiembre, ¿A CUÁNTOS MANTIENE bajo custodia ahora?

Más de 48.000 personas fueron detenidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos durante septiembre, una cifra que continúa cerca de los niveles récord alcanzados durante el verano. De acuerdo con un funcionario de la Administración de Donald Trump citado por Noticias Telemundo, actualmente unos 69.000 inmigrantes permanecen bajo custodia de ICE.

ICE arrestó a más de 48.000 inmigrantes en septiembre y mantiene a 69.000 bajo custodia

Las cifras muestran la magnitud de las operaciones migratorias desplegadas en Estados Unidos en los últimos meses, así como el incremento sostenido de los arrestos durante el verano. Según Noticias Telemundo, ICE realizó más de 48.000 detenciones en septiembre, una cifra cercana al récord de aproximadamente 51.000 registrado en julio. Los datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que en agosto se contabilizaron 50.925 arrestos, frente a los 50.208 de julio, mientras que en junio la cifra rondó los 44.000.

Los recientes arrestos reflejan el endurecimiento de la política migratoria republicana.

Las estrategias empleadas por los agentes también se han ampliado. Además de los operativos en espacios públicos, ICE reforzó la coordinación con cárceles y autoridades locales, extendiendo sus acciones a ciudades como Houston, Nueva York, Memphis, San Francisco y Atlanta. Asimismo, los arrestos comenzaron a registrarse en aeropuertos, tribunales y centros donde los migrantes deben acudir a citas de supervisión migratoria.

Para los inmigrantes que viven en Estados Unidos, incluidos aquellos en situación irregular, el incremento de las operaciones ha puesto mayor atención en los métodos empleados por ICE y en las condiciones de detención de las personas arrestadas.

Detenidos por ICE hoy: Texas y Florida concentran gran parte de los arrestos

Los datos del Proyecto de Datos sobre Deportaciones, una iniciativa de las universidades de California en Berkeley y Los Ángeles, señalan que Texas y Florida se encuentran entre los estados con mayor número de detenciones.

En julio, los arrestos superaron los 10.000 en Texas y los 5.500 en Florida. Arizona registró más de 2.000, mientras que Nueva Jersey superó las 1.800 detenciones. En Memphis, unas 120 personas fueron arrestadas durante una sola operación. Texas y Florida también registraron una mayor cooperación entre ICE y las autoridades locales en materia de control migratorio.

Los datos citados por Noticias Telemundo indican, además, que la mayoría de las personas detenidas por ICE no tenía condenas penales. En julio, el 73,5 % de los detenidos no registraba antecedentes, frente al 62,6 % de un año antes. Entre quienes sí tenían condenas, el 24,8 % correspondía a delitos no violentos y el 1,6 % a delitos violentos, según los datos citados por el medio.

Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, describió la tendencia con estas palabras: "Las detenciones este verano han seguido aumentando sin cesar". Por su parte, el secretario del DHS, Markwayne Mullin, defendió la actuación de los agentes y declaró: "Los hombres y mujeres del DHS, con su arduo trabajo, siguen batiendo récords mientras defienden a la patria y protegen al pueblo estadounidense".