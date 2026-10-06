Un juez federal de Nueva York anuló la política de 2025 que permitía al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestar a inmigrantes en las cortes de inmigración o en sus inmediaciones mientras acudían a audiencias obligatorias. La decisión tiene alcance nacional y restablece las restricciones anteriores sobre los arrestos civiles de inmigración en estos lugares. La información fue reportada por The People’s Vanguard of Davis.

ICE ya no podrá realizar estos arrestos en las cortes de inmigración

El juez federal P. Kevin Castel, del Distrito Sur de Nueva York, determinó el 30 de septiembre que la política de arrestos de ICE en las cortes, implementada en 2025, era "arbitraria y caprichosa" en virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo de Estados Unidos. Por ese motivo, ordenó dejarla sin efecto a nivel nacional. La decisión restablece las restricciones que existían anteriormente para las acciones de control migratorio en las cortes de inmigración y sus alrededores, salvo en determinadas circunstancias excepcionales.

El caso surgió a partir de una demanda presentada por African Communities Together y The Door, dos organizaciones que ofrecen servicios a inmigrantes. Los grupos cuestionaron tanto la política de arrestos de ICE como otra medida relacionada con la terminación de los procedimientos migratorios.

El proceso tomó un giro importante después de que el Departamento de Justicia reconociera ante el tribunal que había proporcionado información incorrecta sobre un memorando de ICE utilizado para justificar los arrestos en las cortes.

Según The People’s Vanguard of Davis, el gobierno reconoció posteriormente que esa directriz "no se aplica ni se ha aplicado nunca" a las acciones civiles de control migratorio realizadas en las cortes de inmigración o en sus inmediaciones. Castel concluyó que ICE no había presentado una explicación suficiente para justificar el abandono de las restricciones establecidas en su política anterior.

¿Qué cambia para los inmigrantes en Estados Unidos que tienen una audiencia?

La decisión representa un cambio importante para los inmigrantes en Estados Unidos que tienen procesos migratorios pendientes, incluidos aquellos en situación migratoria irregular que deben acudir a una corte para cumplir con una audiencia obligatoria. Sin embargo, el fallo no cancela las audiencias ni modifica automáticamente las fechas de los casos. Las personas que tengan una cita ante un juez de inmigración deben continuar presentándose en la fecha y hora establecidas.

No acudir a una audiencia puede tener consecuencias graves, incluida la posibilidad de que el caso continúe sin la presencia de la persona y que se emita una orden de deportación en ausencia.

Lo que cambia es la facultad de ICE para utilizar la política de 2025 como base para realizar arrestos civiles de manera amplia dentro o cerca de las cortes. Con la anulación de esa política, vuelven a aplicarse las restricciones establecidas en la guía de ICE del 27 de abril de 2021. Ese documento contempla circunstancias específicas en las que pueden llevarse a cabo acciones de control migratorio en una corte.

Entre las excepciones figuran determinadas amenazas a la seguridad nacional, riesgos inminentes de muerte, violencia o daño físico, situaciones de persecución inmediata y algunos casos relacionados con amenazas a la seguridad pública.

Por ello, la decisión no significa que ICE tenga prohibido realizar cualquier arresto en una corte de inmigración. Las excepciones contempladas en las reglas anteriores siguen vigentes.

ICE y los arrestos de inmigrantes indocumentados en las cortes de inmigración

El fallo tiene especial relevancia para los inmigrantes indocumentados que enfrentan procesos migratorios en Estados Unidos. La política anulada había generado una situación particularmente delicada: algunas personas podían temer ser detenidas por agentes de ICE al acudir a una audiencia a la que el propio sistema migratorio les exigía asistir.

The People’s Vanguard of Davis informó que, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, ICE amplió los arrestos de personas que acudían a audiencias migratorias obligatorias. En algunos casos, las detenciones ocurrieron inmediatamente después de los procedimientos judiciales. La demanda también señaló que estas políticas podían operar de manera conjunta: un procedimiento migratorio podía ser desestimado y, poco después, la persona podía ser arrestada en la corte o en sus alrededores y quedar expuesta a un proceso de expulsión acelerada.

La decisión de Nueva York se suma a otro fallo federal emitido en junio por el juez P. Casey Pitts, del Distrito Norte de California, quien también determinó que determinadas políticas de arrestos en las cortes eran arbitrarias y caprichosas, y ordenó dejarlas sin efecto a nivel nacional. En este contexto, el nuevo fallo establece límites importantes a las acciones de ICE en las cortes de inmigración de todo Estados Unidos.

Para los inmigrantes con casos pendientes, la recomendación fundamental sigue siendo cumplir con las obligaciones de su proceso migratorio y presentarse a las audiencias programadas. La decisión judicial no elimina los procesos de deportación ni modifica, por sí misma, las fechas de las citas.

Oscar Sarabia Roman, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, resumió la preocupación de los demandantes con una frase citada por The People’s Vanguard of Davis: "Las personas no deberían ser arrestadas por hacer exactamente lo que el sistema legal les exige".

La orden del juez Castel entró en vigor de inmediato y tiene alcance nacional. Su principal efecto es dejar sin efecto la política de 2025, que había ampliado las circunstancias en las que podían efectuarse arrestos civiles de inmigración en las cortes, mientras se mantienen las excepciones contempladas en las restricciones anteriores.