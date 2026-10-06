Las autoridades migratorias de Estados Unidos modificaron las condiciones bajo las cuales los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden realizar detenciones e intervenciones vehiculares. Las nuevas directrices buscan reducir los riesgos durante estos operativos y establecen requisitos específicos relacionados con las persecuciones, la capacitación de los agentes, el uso de cámaras corporales y determinadas herramientas. La información fue reportada por N+ Univision, a partir de un memorando interno de la agencia.

Buenas noticias para inmigrantes: estas son las nuevas reglas de ICE para persecuciones y detenciones vehiculares

El memorando, firmado por Marcos D. Charles, director ejecutivo asociado de ICE, establece nuevas condiciones para los funcionarios de la división de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO). Estas son las cuatro claves que deben conocer los inmigrantes en Estados Unidos:

ICE no podrá iniciar persecuciones a alta velocidad: Una de las principales modificaciones establece que los agentes no podrán iniciar una persecución a alta velocidad cuando un conductor no obedezca la orden de detenerse . En lugar de perseguir el vehículo, los funcionarios deberán recopilar información que permita identificarlo y utilizar esos datos para realizar una investigación posterior. De esta manera, ICE busca reducir los riesgos asociados con las persecuciones en calles y zonas residenciales.

Una de las principales modificaciones establece que los . En lugar de perseguir el vehículo, los funcionarios deberán recopilar información que permita identificarlo y utilizar esos datos para realizar una investigación posterior. De esta manera, ICE busca reducir los riesgos asociados con las persecuciones en calles y zonas residenciales. Las cámaras corporales deberán estar activadas: Los agentes que participen en estos operativos deberán utilizar las cámaras corporales proporcionadas por la agencia y mantenerlas activadas durante las intervenciones. Esta medida adquiere especial relevancia tras los cuestionamientos relacionados con el uso de cámaras en algunos operativos recientes. En el caso de Wilber Garcés, en Austin, Texas, por ejemplo, surgieron dudas sobre las grabaciones disponibles durante la persecución y en el momento del tiroteo.

Los agentes que participen en estos operativos deberán y mantenerlas activadas durante las intervenciones. Esta medida adquiere especial relevancia tras los cuestionamientos relacionados con el uso de cámaras en algunos operativos recientes. En el caso de Wilber Garcés, en Austin, Texas, por ejemplo, surgieron dudas sobre las grabaciones disponibles durante la persecución y en el momento del tiroteo. Solo agentes capacitados podrán dirigir una detención: Las nuevas reglas de ICE también ponen el foco en la capacitación . Solo los funcionarios que hayan completado alguno de los cursos específicos establecidos por la agencia podrán asumir el control directo de una detención vehicular. Los agentes que no cuenten con esa preparación podrán colaborar en el operativo, pero no estarán autorizados a conducir ni a dirigir la intervención. Además, los vehículos utilizados deberán contar con luces y sirenas que permitan identificarlos claramente como unidades policiales .

Las nuevas reglas de ICE también ponen el . Solo los funcionarios que hayan completado alguno de los cursos específicos establecidos por la agencia podrán asumir el control directo de una detención vehicular. Los agentes que no cuenten con esa preparación podrán colaborar en el operativo, pero no estarán autorizados a conducir ni a dirigir la intervención. Además, los . Se limita el uso de ciertas herramientas para detener vehículos: El memorando también establece condiciones para el uso de métodos destinados a impedir que un automóvil continúe avanzando . Entre ellos se encuentra el denominado “pinning”, que consiste en bloquear el vehículo mediante otra unidad o una barrera física. Las bandas de púas también podrán utilizarse para desinflar los neumáticos, pero únicamente por funcionarios que hayan recibido la capacitación correspondiente.

¿Por qué ICE cambió las reglas para las detenciones vehiculares?

Las modificaciones llegan después de varios incidentes protagonizados por agentes federales durante operativos vehiculares. Uno de los casos que generó mayor atención ocurrió el 20 de septiembre en Austin, donde un agente de ICE disparó contra Wilber Rafael Garcés Pérez, un inmigrante venezolano de 28 años.

El episodio incluyó una persecución a alta velocidad que posteriormente terminó en un tiroteo. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron a varios vehículos siguiendo el automóvil de Garcés, mientras que después surgieron cuestionamientos sobre el uso de las cámaras corporales durante el operativo.

Los nuevos lineamientos modifican precisamente uno de los aspectos más controvertidos: la respuesta de los agentes cuando un conductor no se detiene. Bajo las nuevas directrices, la prioridad será recopilar información sobre el vehículo y continuar el caso mediante una investigación posterior, en lugar de iniciar una persecución a alta velocidad.

Para los inmigrantes indocumentados y otros inmigrantes en Estados Unidos, estas medidas no significan que ICE haya dejado de realizar detenciones vehiculares. Las nuevas reglas establecen, principalmente, quiénes pueden llevar a cabo estas intervenciones, qué preparación deben tener los agentes y bajo qué condiciones pueden realizarse. N+ Univision también reportó que las directrices no eliminan la posibilidad de interceptar vehículos.