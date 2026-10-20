0
PREVIA
Barcelona vs. PSG por la Champions League

ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: denuncian que ICE INTERROGÓ A NIÑOS camino a la escuela en este "estado santuario"

Un video muestra a una mujer reclamándole a un agente de ICE por acercarse a un niño de 12 años en Nueva Jersey, lo que provocó críticas de autoridades locales.

María Zapata
Autoridades de Nueva Jersey cuestionan a ICE por abordar a menores camino a la escuela.
Autoridades de Nueva Jersey cuestionan a ICE por abordar a menores camino a la escuela. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron cuestionados por acercarse a menores que se dirigían a clases en North Bergen, Nueva Jersey. El incidente generó indignación entre autoridades y representantes políticos, quienes advirtieron que estas acciones migratorias podrían provocar temor entre los estudiantes y sus familias en Estados Unidos.

ICE cobrará US$5.300 a inmigrantes con orden de deportación en EE. UU. desde el 16 de octubre.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE cobrará una EXTRAORDINARIA SUMA a estos extranjeros detenidos con orden de deportación

Denuncian que ICE interrogó a menores camino a la escuela en Nueva Jersey

Según informó N+ Univision, la polémica surgió tras la publicación de un video en Instagram por parte del grupo activista Estamos Unidos NJ. La grabación, realizada cerca de las 7:00 a. m., muestra a un agente acercándose al menos a un estudiante que esperaba frente a una cafetería antes de ingresar a clases.

En las imágenes, una mujer interviene para defender al menor y exige al agente que se aleje. "¡Déjalo en paz, es menor de edad! ¡Déjalo en paz!", reclama durante el enfrentamiento.

El funcionario responde con advertencias y le ordena que se retire del lugar. Además, amenaza con arrestarla por presunta obstrucción a la justicia. El intercambio quedó registrado en un video que posteriormente generó numerosas críticas.

Inmigrantes en Estados Unidos: crece la preocupación por las acciones de ICE

La difusión de las imágenes reavivó el debate sobre las operaciones migratorias y sus posibles efectos en los menores. Funcionarios locales y estatales rechazaron cualquier actuación que pueda generar temor entre los estudiantes durante sus traslados a los centros educativos.

El caso ocurrió en Nueva Jersey, considerado un estado santuario por sus políticas de protección a las comunidades inmigrantes frente a determinadas medidas federales de inmigración. Sin embargo, esta condición no impide que ICE realice operativos en el territorio estatal.

La denuncia genera preocupación entre inmigrantes legales e indocumentados en Estados Unidos, especialmente entre las familias con hijos en edad escolar. Las imágenes difundidas han puesto el foco en la actuación del agente y en la necesidad de esclarecer las circunstancias del incidente.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. BUENAS NOTICIAS, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: BLOQUEAN REDADAS del ICE en obras de construcción sin orden judicial en Alabama

  2. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE cobrará una EXTRAORDINARIA SUMA a estos extranjeros detenidos con orden de deportación

  3. MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: esta es la POSTURA de JD Vance ante los abusos de los agentes de ICE

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano