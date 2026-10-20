ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: denuncian que ICE INTERROGÓ A NIÑOS camino a la escuela en este "estado santuario"

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron cuestionados por acercarse a menores que se dirigían a clases en North Bergen, Nueva Jersey. El incidente generó indignación entre autoridades y representantes políticos, quienes advirtieron que estas acciones migratorias podrían provocar temor entre los estudiantes y sus familias en Estados Unidos.

Denuncian que ICE interrogó a menores camino a la escuela en Nueva Jersey

Según informó N+ Univision, la polémica surgió tras la publicación de un video en Instagram por parte del grupo activista Estamos Unidos NJ. La grabación, realizada cerca de las 7:00 a. m., muestra a un agente acercándose al menos a un estudiante que esperaba frente a una cafetería antes de ingresar a clases.

En las imágenes, una mujer interviene para defender al menor y exige al agente que se aleje. "¡Déjalo en paz, es menor de edad! ¡Déjalo en paz!", reclama durante el enfrentamiento.

El funcionario responde con advertencias y le ordena que se retire del lugar. Además, amenaza con arrestarla por presunta obstrucción a la justicia. El intercambio quedó registrado en un video que posteriormente generó numerosas críticas.

Inmigrantes en Estados Unidos: crece la preocupación por las acciones de ICE

La difusión de las imágenes reavivó el debate sobre las operaciones migratorias y sus posibles efectos en los menores. Funcionarios locales y estatales rechazaron cualquier actuación que pueda generar temor entre los estudiantes durante sus traslados a los centros educativos.

El caso ocurrió en Nueva Jersey, considerado un estado santuario por sus políticas de protección a las comunidades inmigrantes frente a determinadas medidas federales de inmigración. Sin embargo, esta condición no impide que ICE realice operativos en el territorio estatal.

La denuncia genera preocupación entre inmigrantes legales e indocumentados en Estados Unidos, especialmente entre las familias con hijos en edad escolar. Las imágenes difundidas han puesto el foco en la actuación del agente y en la necesidad de esclarecer las circunstancias del incidente.