ALERTA MÁXIMA para inmigrantes y ciudadanos en EE. UU.: acusan al ICE de fracturarle el brazo a un estadounidense durante una detención en California

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Long Beach, California, desató críticas tras la difusión de imágenes de Ricardo González, un ciudadano estadounidense que aparece en el suelo mientras varios agentes lo inmovilizan. El hombre gritaba de dolor y pedía ayuda debido a una lesión en el brazo. El caso ha generado preocupación entre activistas y representantes políticos por el trato que reciben las personas durante los operativos migratorios en Estados Unidos.

Acusan al ICE de fracturarle el brazo a un ciudadano estadounidense en California

El incidente ocurrió el sábado por la mañana, cerca de la intersección de la calle 56 y la avenida Elm, en el vecindario de North Long Beach. En la grabación difundida por el grupo StopICE.net, se observa a González tendido boca abajo, mientras los agentes mantienen las manos y una rodilla sobre su espalda. Cuando intentan levantarlo, el hombre se queja de dolor y les pide que no le muevan el brazo.

Según la información publicada por EL PAÍS, el afectado necesitó atención médica y los paramédicos tuvieron que quitarle las esposas antes de trasladarlo a un hospital local. Sin embargo, aún no se ha esclarecido cómo se produjo la lesión ni cuáles fueron las circunstancias exactas que motivaron la intervención de los agentes.

El activista Sherman Austin, integrante de StopICE.net, aseguró que González circulaba en bicicleta por su vecindario cuando, presuntamente, un vehículo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) avanzó a gran velocidad y lo derribó. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada de manera independiente.

El congresista demócrata Robert García, exalcalde de Long Beach, condenó lo ocurrido en una publicación en X, en la que calificó la actuación de los agentes como un ataque brutal. Asimismo, elogió a los vecinos que grabaron la escena y cuestionó las prácticas de la agencia migratoria.

¿Qué dicen las autoridades sobre el caso del ICE en Estados Unidos?

La Policía de Long Beach informó que acudió al lugar tras recibir una llamada al 911 de agentes migratorios. Según el comunicado citado por EL PAÍS, la solicitud de asistencia estaba relacionada con presuntos actos de vandalismo contra vehículos y con una persona que necesitaba atención médica.

Cuando llegaron al lugar, los agentes encontraron un altercado en el que participaba un grupo numeroso de personas. González presentaba sangrado y se encontraba bajo custodia del ICE. Posteriormente, fue trasladado a una estación de bomberos cercana, donde los paramédicos le retiraron las esposas antes de trasladarlo al hospital.

La dependencia local aclaró que su intervención no implicó su participación en las operaciones migratorias. Por su parte, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no habían respondido a las solicitudes de comentarios, según informó EL PAÍS.

Las reacciones políticas también pusieron de manifiesto las diferencias en torno a la actuación de los agentes federales. Mientras Robert García exigió que se tomaran medidas contra la agencia y expresó su rechazo a sus operativos en Long Beach, el fiscal federal de Los Ángeles, Bill Essayli, acusó al congresista de fomentar la obstrucción de las labores policiales.

El caso se suma a la controversia nacional sobre los procedimientos de detención y el uso de la fuerza por parte de los agentes migratorios. Para las comunidades inmigrantes en Estados Unidos, el episodio vuelve a poner de relieve las preocupaciones sobre el respeto de los derechos de las personas durante estos operativos. Sin embargo, las circunstancias en las que González resultó herido y las posibles responsabilidades aún están pendientes de esclarecimiento oficial.