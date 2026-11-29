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Resultados Examen extraordinario UNCA 2027: ver puntaje obtenido en la prueba para alumnos de quinto de secundaria
La UNCA publica los resultados de su examen de admisión 2027 para estudiantes de quinto de secundaria. Revisa el LINK oficial y descubre si alcanzaste una vacante.
Miles de estudiantes y sus familias están atentos a los resultados del proceso de admisión de la Universidad Nacional Ciro Alegría (UNCA). HOY, domingo 29 de noviembre, la institución desarrolla su examen dirigido exclusivamente a alumnos que cursan quinto de secundaria, quienes buscan asegurar una vacante en alguna de las carreras profesionales disponibles para el periodo académico 2027.
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Tras finalizar la evaluación, los postulantes podrán conocer sus calificaciones y verificar si consiguieron ingresar a esta casa superior de estudios. En esta nota de Líbero te contamos dónde consultar los resultados, cuántas vacantes se ofrecen y qué debes tener en cuenta después de rendir la prueba.
Resultados UNCA 2027: link para consultar el puntaje
Los estudiantes que participaron en el examen de admisión de quinto de secundaria podrán revisar la publicación de sus resultados mediante los canales institucionales de la Universidad Nacional Ciro Alegría.
- Ingresa a la página oficial de la UNCA: https://unca.edu.pe/.
Los resultados se podrán acceder a la página web de la Universidad Nacional Ciro Alegría (UNCA).
¿A qué hora se publican los resultados del examen UNCA 2027?
De acuerdo con el cronograma institucional del proceso de admisión 2027, la publicación de resultados está programada para este domingo 29 de noviembre, a partir de las 5:00 p. m., puesto que la calificación de las pruebas está prevista entre las 12:00 p. m. y las 3:00 p. m. Posteriormente, la institución realizará la publicación de los puntajes para que los estudiantes puedan conocer su situación en el proceso de selección.
¿Cuántas vacantes ofrece la UNCA para estudiantes de quinto de secundaria?
La Universidad Nacional Ciro Alegría ofrece 12 vacantes en total para esta modalidad especial de admisión. Según la información difundida por la institución, se distribuirán cuatro plazas por cada carrera profesional.
- Ingeniería Civil y Diseño Arquitectónico: 4 vacantes.
- Ingeniería Agrícola y Forestal: 4 vacantes.
- Gestión Turística, Hotelería y Gastronomía: 4 vacantes.
De esta manera, los estudiantes de quinto de secundaria tienen la oportunidad de competir por una plaza universitaria antes de culminar oficialmente sus estudios escolares.
¿Dónde y a qué hora se realiza el examen de admisión UNCA 2027?
La evaluación se desarrolla en la sede académica de la Universidad Nacional Ciro Alegría, ubicada en el jirón Ramiro Prialé N.° 540, en Huamachuco, región La Libertad. La universidad indicó que los postulantes debían presentarse antes de las 7:00 a. m. para cumplir con los procedimientos de ingreso y rendir la evaluación correspondiente.
¿Qué documentos y materiales debían llevar los postulantes?
Para participar en el examen, la UNCA estableció una serie de indicaciones que los estudiantes debían cumplir antes de ingresar al recinto universitario. Entre los principales requisitos se encuentran:
- Carné de postulante.
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Lápiz negro 2B.
- Borrador.
Asimismo, la institución recordó que está prohibido ingresar con teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos.
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