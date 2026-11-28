Momento de ver todos los partidos de hoy, domingo 29 de noviembre, para cerrar la semana de la mejor manera. Hay choques importantes como la semifinal de la Liga 1, cotejos de LaLiga, duelos de Premier League y más. Revisa los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún encuentro.
Partidos de hoy por Liga 1
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Sport Huancayo vs Universitario
|3.00 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro, TV 360
Partidos de hoy por Premier League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Everton vs Liverpool
|7.00 am.
|ESPN, Disney Plus
|Sunderland vs Tottenham
|9.05 am.
|Disney Plus
|Fulham vs Bournemouth
|9.05 am.
|Disney Plus
|Crystal Palace vs Hull City
|9.05 am.
|Disney Plus
|Brighton vs Newcastle
|9.05 am.
|Disney Plus
|Arsenal vs Manchester City
|11.30 am.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Valencia vs Osasuna
|8.00 am.
|DSports, DGO
|Deportivo La Coruña vs Barcelona
|10.15 am.
|DSports, DGO
|Celta de Vigo vs Villarreal
|12.30 pm.
|DSports, DGO
|Real Sociedad vs Sevilla
|3.00 pm.
|ESPN 3, Disney Plus
Partidos de hoy por Serie A
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Udinese vs Fiorentina
|6.30 am.
|Disney Plus
|Sassuolo vs Napoli
|9.00 am.
|Disney Plus
|Roma vs Monza
|12.00 m.
|Disney Plus
|Como vs Juventus
|2.45 pm.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Bundesliga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Friburgo vs Leipzig
|9.30 am.
|Disney Plus
|Hoffenheim vs Augsburgo
|11.15 am.
|ESPN 4, Disney Plus
|Dortmund vs Bayer Leverkusen
|1.30 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
Partidos de hoy por Ligue 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Auxerre vs Marsella
|9.00 am.
|Disney Plus
|Toulouse vs Rennes
|11.15 am.
|ESPN 4, Disney Plus
|Lyon vs Mónaco
|2.45 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy por Primeira Liga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Gil Vicente vs Estoril
|1.00 pm.
|Sport TV 2, beIN Sports
|Porto vs Sporting Lisboa
|3.30 pm.
|DSports, DGO
Partidos de hoy por Liga Profesional de Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Rosario Central vs Barracas Central
|3.00 pm.
|TyC Sports
|Boca Juniors vs Gimnasia de La Plata
|6.30 pm.
|ESPN, Disney Plus
Partidos de hoy por Liga Boliviana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Aurora vs The Strongest
|2.00 pm.
|Entel Gol
|Bolívar vs Always Ready
|4.15 pm.
|Entel Gol
|Blooming vs San Antonio Bulo Bulo
|6.30 pm.
|Entel Gol
Partidos de hoy por Brasileirao
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Coritiba vs Flamengo
|2.00 pm.
|Fanatiz, Globo, Premiere
|Vitória vs Santos
|2.00 pm.
|Fanatiz, Globo, Premiere
|Mirassol vs Athletico Paranaense
|4.30 pm.
|Fanatiz, Premiere
|Internacional vs Bragantino
|4.30 pm.
|Fanatiz, Premiere
|Corinthians vs Gremio
|4.30 pm.
|Fanatiz, Canal del Fútbol, Amazon Prime
|Atlético Mineiro vs Vasco da Gama
|5.30 pm.
|Fanatiz, Sport TV, Premiere
Partidos de hoy por Campeonato Chileno
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Universidad Católica vs Huachipato
|4.00 pm.
|MAX Chile
|Deportes Concepción vs U Chile
|4.00 pm.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
|Ñublense vs Cobresal
|6.30 pm.
|MAX Chile
|Everton vs O’Higgins
|6.30 pm.
|MAX Chile
|Audax Italiano vs Palestino
|6.30 pm.
|MAX Chile
|Unión La Calera vs Univ. Concepción
|6.30 pm.
|MAX Chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy por Liga Colombiana
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Medellín vs Once Caldas
|6.30 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
Partidos de hoy por Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Cerro Porteño vs Guaraní
|3.30 pm.
|DSports, TiGO Sports
|Libertad vs 2 de Mayo
|6.00 pm.
|DSports, TiGO Sports
|Sportivo San Lorenzo vs Sportivo Ameliano
|6.00 pm.
|DSports, TiGO Sports
Partidos de hoy por Liga 2 Perú
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|ADA Jaén vs San Martín
|3.00 pm.
|Bicolor+
|Unión Comercio vs Carlos Mannucci
|3.00 pm.
|Bicolor+
Horarios corresponden a Perú.