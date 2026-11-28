El mercado de fichajes del fútbol peruano comienza a moverse y uno de los nombres que podría cambiar de equipo para la temporada 2027 es el de Ángelo Campos. El experimentado arquero nacional, que defendió el arco de UTC durante la Liga 1 2026, despertó el interés de un club que busca reforzar su plantilla para el próximo campeonato.

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Ángelo Campos, ex Alianza Lima, podría seguir en la Liga 1

Según informó el periodista Ernesto Macedo, CD Moquegua tiene en carpeta al guardameta de 33 años como una de sus posibles incorporaciones. "Ángelo Campos interesa en CD Moquegua. El arquero nacional atajó en UTC por la Liga 1 2026", señaló. De esta manera, el exarquero de Alianza Lima tendría la posibilidad de mantenerse en la máxima categoría del fútbol peruano, aunque todavía no existe un acuerdo confirmado entre las partes.

La temporada de Campos en Cajamarca estuvo marcada por las dificultades deportivas del equipo. UTC no consiguió los resultados esperados y terminó perdiendo la categoría, por lo que disputará la Liga 2 en 2027. En el plano individual, el guardameta registró 19 partidos durante la campaña, recibió 27 goles y consiguió mantener su arco invicto en tres oportunidades. Si bien tuvo participación a lo largo del campeonato, no logró cerrar el año con el objetivo colectivo de salvar al 'Gavilán del Norte'.

Alianza Lima tuvo a Ángelo Campos en su plantel y logró títulos.

Cabe recordar que el portero llegó a UTC después de finalizar su tercera etapa en Alianza Lima, institución en la que permaneció entre 2021 y 2025. Su experiencia en el fútbol peruano y los títulos conseguidos con la camiseta blanquiazul lo convierten en una alternativa interesante para los equipos que buscan jerarquía bajo los tres palos.

Los títulos que consiguió Ángelo Campos con Alianza Lima

Durante su última etapa en el conjunto victoriano, Ángelo Campos fue protagonista del bicampeonato nacional conseguido en las temporadas 2021 y 2022. El arquero tuvo un papel importante en ambas conquistas y se convirtió en uno de los referentes del equipo blanquiazul antes de finalizar su vínculo con la institución a finales de 2025.