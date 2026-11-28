Los equipos de la Liga 1ya se preparan para la siguiente temporada y, debido a ello, se vienen dando muchas novedades en el fútbol nacional. Una de ellas tiene como protagonista a un reconocido exjugador de Alianza Lima, quien, tras destacar en la temporada actual y asumir un importante liderazgo dentro del campo, definió su futuro de cara a las próximas temporadas al renovar con Sport Boys: hablamos de Hansell Riojas.

Ex Alianza Lima sorprendió tras firmar por Sport Boys por dos temporadas

De acuerdo con la información de Ernesto Macedo, el defensor central Hansell Riojas renovó su contrato con Sport Boys hasta fines de 2028. De esta manera, el experimentado zaguero seguirá ligado al conjunto rosado y defenderá su camiseta durante el Centenario de la institución.

" El back central, capitán, Hansell Riojas renovó hasta fines de 2028. El defensor nacional defenderá la camiseta de Sport Boys en el Centenario ", dio a conocer mediante X.

Hansell Riojas renovó con Sport Boys. Foto: X

La renovación representa una apuesta del cuadro chalaco por mantener a uno de sus referentes dentro del plantel. Riojas, quien también lleva la cinta de capitán, tendrá la responsabilidad de aportar su experiencia en una temporada especial para el club.

Sport Boys continúa conformando su plantel para una temporada muy especial, en la que celebrará sus 100 años de vida institucional. En ese contexto, el cuadro rosado aseguró la continuidad de Hansell Riojas, defensor que también cuenta con pasado en Alianza Lima.

¿Cómo le fue a Hansell Riojas en Alianza Lima?

Durante su paso por Alianza Lima, Hansell Riojas disputó 81 partidos oficiales, en los que anotó tres goles y brindó tres asistencias. El defensor tuvo dos etapas en el conjunto blanquiazul y formó parte del plantel que consiguió el subcampeonato nacional en 2019.