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Universitario perdió a futbolista de casi medio millón de cara al partido contra Sport Huancayo
Universitario de Deportes no podrá contar con un futbolista que vale casi medio millón de euros de cara a la primera semifinal de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes recibió una noticia poco alentadora a pocos días de afrontar la primera semifinal de los playoffs de la Liga 1 2026 frente a Sport Huancayo. El cuadro crema no podrá contar con un futbolista que vale 375 mil euros, debido a que todavía no consigue recuperarse por completo de su lesión muscular: estamos hablando de Gianluca Lapadula.
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Universitario no contará con futbolista que vale casi medio millón de euros para el partido contra Sport Huancayo
De acuerdo con la información difundida por RPP, el cuerpo médico de Universitario determinó que Lapadula aún no está en condiciones físicas para volver a competir. Pese a que el comando técnico de Fabián Bustos tenía la intención de probarlo durante los últimos entrenamientos para evaluar su posible inclusión en la convocatoria, el 'Bambino' no respondió como esperaban y quedó descartado para viajar a Huancayo.
Gianluca Lapadula será baja de Universitario para enfrentar a Sport Huancayo
"Hay uno que no viaja porque tiene que terminar de estar al 100% en su proceso de recuperación. Es Lapadula. Me dijeron que intentaron que el viernes tenga un buen día, pero no está al 100%. No viaja Lapadula a Huancayo", informaron en el citado medio.
Por su parte, Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario, también confirmó que el delantero nacional no estaría presente en este primer compromiso. La prioridad de la institución merengue es que complete su recuperación sin apresurar su regreso a las canchas, con la expectativa de que pueda convertirse en una alternativa para el encuentro de vuelta, que se disputará en el Estadio Monumental de Lima.
¿Qué lesión sufrió Gianluca Lapadula?
Gianluca Lapadula sufrió una lesión durante su participación con la selección peruana, situación que posteriormente lo obligó a alejarse de los terrenos de juego. Según la información proporcionada, el atacante habría presentado un desgarro muscular, problema físico que le ha impedido recuperar su mejor condición y que ahora lo dejará fuera de la primera semifinal de los playoffs frente a Sport Huancayo.
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