La final perdida de la Liga Femenina 2026 a manos de Universitario de Deportes ha calado muy fuerte en Alianza Lima. Días después de haber caído ante las leonas en el Estadio Alejandro Villanueva por 4-1, el cuadro victoriano decidió anunciar la destitución de su entrenador José Letelier.

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A través de sus redes sociales, la institución victoriana agradeció al estratega chileno por ser parte de su historia, su entrega y el compromiso que mostró con el club. Además, le desearon éxito en su carrera.

“¡𝙂𝙍𝘼𝘾𝙄𝘼𝙎 𝙋𝙊𝙍 𝙎𝙀𝙍 𝙋𝘼𝙍𝙏𝙀 𝘿𝙀 𝙉𝙐𝙀𝙎𝙏𝙍𝘼 𝙃𝙄𝙎𝙏𝙊𝙍𝙄𝘼! Profesor José Letelier, gracias por tu entrega y compromiso con nuestras blanquiazules. Tu nombre queda ligado a una etapa inolvidable y a un histórico bicampeonato. El pueblo blanquiazul siempre recordará tu paso por casa”, escribió el cuadro victoriano en redes sociales.

José Letelier no continuará en el cuadro íntimo.

¿Cómo le fue a José Letelier en Alianza Lima?

El experimentado entrenador chileno llegó a Alianza Lima el 19 de octubre de 2023 con el objetivo de devolver el título nacional de la Liga Femenina al equipo de La Victoria.

Luego de tres temporadas, José Letelier se despide con dos títulos en su haber y un subcampeonato. En su primer año con las íntimas, el DT logró imponerse ante Universitario de Deportes en la final y después, consiguió el tan ansiado bicampeonato frente a Carlos A. Mannucci.

Lamentablemente, no pudo repetir el tricampeonato este 2026, pues perdió los dos partidos de finales ante Universitario de Deportes. Primero, 3-1 en el Monumental y después 4-1 en el Alejandro Villanueva.

Además de estos dos campeonatos en el banquillo íntimo, Letelier ya tenía un vínculo previo con la institución: fue arquero del equipo masculino entre 1988 y 1989, cuando llegó cedido desde Colo-Colo tras la tragedia aérea del Fokker.