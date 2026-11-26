Llegó el viernes 27 de noviembre, una jornada propicia para hacer un balance de la semana antes de disfrutar del descanso. Si esperas una señal para dar un paso importante en tu relación, resolver un malentendido o tomar una decisión clave en el trabajo, las cartas tienen un mensaje para ti. A continuación, descubre el horóscopo de hoy de Josie Diez Canseco, con las predicciones para cada signo zodiacal en el amor, el trabajo y la salud, así como consejos para atraer la buena fortuna en este cierre de mes.

Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones de HOY, 27 de noviembre de 2026

ARIES (20 MAR. - 19 ABR.): Estás en un buen momento sentimental y te sientes bien contigo mismo y con los demás. Te mostrarás comprensivo y tolerante, incluso con personas que te incomodarán con preguntas indiscretas. Tendrás facilidad para expresar tus ideas y hoy conseguirás que personas influyentes te apoyen laboral y económicamente.

Número de suerte: 7.

TAURO (20 ABR. - 20 MAY.): Tu pareja estará más detallista y demostrativa con sus sentimientos que de costumbre. Trata de corresponderle con la misma intensidad o se cansará de dar más de lo que recibe y, poco a poco, el amor se enfriará. Reconocerás que has realizado gastos sin control y harás reajustes severos en tu presupuesto, con lo que lograrás equilibrar tu economía.

Número de suerte: 10.

GÉMINIS (21 MAY. - 21 JUN.): Tus celos están alejando a la persona que quieres. Hoy te darás cuenta de que tienes que cambiar o perderás su amor. No te costará mucho esfuerzo conseguir que olvide tus dudas y desconfianza. No te conformes con tu situación laboral, busca nuevas alternativas y encontrarás algo mejor más pronto de lo que imaginas.

Número de suerte: 21.

CÁNCER (22 JUN. - 21 JUL.): Has tenido tiempo para reflexionar y ya sabes lo que quieres sentimentalmente, pero tienes que salir de tu aislamiento y retomar tu vida social. La felicidad está más cerca de lo que piensas. Pon más atención a tu trabajo, pues estás dejando asuntos pendientes que pueden ocasionarte problemas más adelante.

Número de suerte: 9.

LEO (22 JUL. - 22 AGO.): Reflexiona: tu relación sentimental no mejorará si esperas que te den la razón, aun cuando estás equivocado. No dejes pasar mucho tiempo, porque la distancia agravará los problemas. La llamada que esperas sobre el negocio que te interesa no llegará hoy. No te desanimes, surgirán más contratiempos, pero finalmente cerrarás un buen acuerdo.

Número de suerte: 6.

VIRGO (23 AGO. - 22 SET.): Sentirás cierta confusión con respecto a tus sentimientos. No decidas nada ahora; la inestabilidad pasará y volverás a sentirte seguro de que la felicidad está junto a tu pareja. Tu perseverancia y espíritu de superación harán que enfrentes con actitud positiva los contratiempos que se presentarán en tu camino.

Número de suerte: 2.

LIBRA (23 SET. - 22 OCT.): Has logrado superar la decepción y un encuentro casual te confirmará que el pasado ya no te causa ninguna emoción. Sin embargo, no sucederá lo mismo con la otra persona, cuyos sentimientos no te conmoverán. Harás un balance de lo que has conseguido laboralmente y te sentirás satisfecho. Hoy empezarás a trazar nuevos planes.

Número de suerte: 3.

ESCORPIO (23 OCT. - 22 NOV.): Los celos volverán a provocar desconfianza y discusiones en tu relación. Dale a tu pareja el tiempo que te pide; te servirá también a ti. Su ausencia te enseñará a valorar su amor y aprenderás a corresponder a su confianza. El proyecto que te interesa se retrasará una vez más. Tendrás que esperar, pero la paciencia valdrá la pena.

Número de suerte: 18.

SAGITARIO (23 NOV. - 22 DIC.): El amor está muy cerca y no quieres darte cuenta por miedo a comprometerte. No dejes escapar la felicidad, abre tu corazón, no te arrepentirás y descubrirás que el amor no limita. Una excelente oportunidad de inversión llegará de un momento a otro. Si la aprovechas, podría ser el fin de tus problemas económicos. Debes estar atento.

Número de suerte: 15.

CAPRICORNIO (23 DIC. - 21 ENE.): El romance en el que nadie de tu entorno creía se está convirtiendo en una relación estable y feliz. Hoy tomarás una decisión importante para tu futuro y nuevamente sorprenderás a todos; esta vez también acertarás. Tu buena suerte en los negocios continuará y aprovecharás el buen momento para ahorrar pensando en futuras inversiones.

Número de suerte: 8.

ACUARIO (22 ENE. - 17 FEB.): Te sentirás decaído y con la sensación de que tu relación ha cambiado y que el amor ya no es tan intenso como antes. Tu desánimo será pasajero y después ni te acordarás de los pensamientos negativos de hoy. Las mejoras laborales y económicas continuarán si mantienes un esfuerzo constante. No es hora de descansar, tienes mucha competencia cerca.

Número de suerte: 18.

PISCIS (18 FEB. - 19 MAR.): Será un día de mucho amor y entrega. Tu relación está pasando por su mejor momento y, si mantienes la confianza, nada podrá amenazar tu felicidad. Sentirás que hoy nada te sale bien, por lo que será mejor postergar las decisiones importantes. Un poco de descanso te ayudará a aclarar tus ideas y encontrarás soluciones para todos los inconvenientes.