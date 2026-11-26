La Oficina del Sheriff del Condado de Spartanburg, en Estados Unidos, confirmó el insólito arresto de Carly Elizabeth Batton, quien se convirtió en la segunda sospechosa relacionada con el tiroteo que tuvo lugar en el estacionamiento de un Walmart en Boiling Springs, Carolina del Sur.

Según el informe de Noticias de WSPA, Batton enfrenta cargos por encubrimiento tras la comisión de un delito grave, como cómplice. Sigue recluida en el Centro de Detención del Condado de Spartanburg, a la espera de su audiencia de fianza. ¿Qué se sabe al respecto?

Segundo arresto tras tiroteo en Walmart de Boiling Springs: conoce la situación de la sospechosa

Fox Carolina y WSPA compartieron información inédita sobre el tiroteo que se registró la mañana del domingo 22 de noviembre de 2026 en el Walmart de la carretera SC Highway 9, alrededor de las 11.00 a. m. El incidente involucró un intercambio de disparos entre dos vehículos, aunque afortunadamente no se reportaron heridos ni daños materiales en el establecimiento.

Las autoridades detuvieron inicialmente a Mason Lee Finch, un joven de 18 años, bajo cargos de alteraciones agravadas del orden público y obstrucción a la justicia. A pesar de que ambos vehículos involucrados se dieron a la fuga antes de la llegada de los agentes, los investigadores demoraron en identificar a la segunda sospechosa y los ocupantes.

La Oficina del Sheriff del Condado de Spartanburg confirmó el arresto de Carly Elizabeth Batton, de 18 años, quien es la otra persona involucrada en el tiroteo del estacionamiento de la tienda americana.

¿A qué número se podía contactar para compartir información sobre este hecho?

Previo a dar con la detención de Batton, las autoridades instaron a cualquier persona que tenga información sobre el caso a comunicarse con el sargento Nick Federico de la Oficina del Sheriff del Condado de Spartanburg al número (864) 503-4591 o a través del correo electrónico nfederico@spartanburgcounty.gov.