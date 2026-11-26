Durante una reciente audiencia legislativa, abogados y exdetenidos compartieron fuertes denuncias sobre el trato recibido por inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Complejo Correccional de Anchorage, Alaska, Estados Unidos. Según los testimonios, estos hombres fueron sometidos a registros corporales desnudos de manera habitual, incluso en espacios públicos y después de mantener reuniones con sus defensores legales. La situación ha generado preocupación sobre las condiciones de detención y el respeto a los derechos humanos en estas instalaciones. Aquí más detalles.

EE. UU.: exponen que detenidos por ICE, en Alaska, fueron sometidos a registros corporales

Según información de 'Alska Beacon', estas denuncias, presentadas ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Alaska, exponen las prácticas y tratos con los detenidos en una instalación estatal de arresto de la zona. Entre las irregularidades, figura la obligación de los detenidos a desnudarse tras mantener reuniones con sus abogados, una medida considerada inusual en comparación con otros centros federales .

Detenidos por ICE, en Alaska, fueron sometidos a registros corporales.

Además, se conoció que un exdetenido relató haber sido sometido a un registro desnudo en un área pública, sin que se respetara su derecho a la privacidad, a pesar de sus solicitudes. Estos informes mencionan que los extranjeros retenidos por infracciones administrativas, sin cargos penales, han permanecido meses en aislamiento solitario, enfrentando severas restricciones en el acceso a llamadas telefónicas, duchas y atención médica.

Es importante saber que, según los estándares de detención de ICE, los registros corporales completos deben basarse en una sospecha razonable y realizarse de la forma menos intrusiva posible. Al respecto, los legisladores de Alaska han planteado cuestionamientos sobre la posible responsabilidad legal del Departamento de Correcciones estatal por no cumplir con las normativas federales y estatales que regulan el trato a los detenidos civiles.

¿Cuál es la situación actual en el Complejo Correccional de Alaska?

La situación en el Complejo Correccional de Anchorage evidencia un notable incremento en las detenciones migratorias, acompañado de una creciente controversia política.

Este escenario se intensificó tras la ausencia del Departamento de Correcciones de Alaska (DOC) en la tercera audiencia legislativa sobre el asunto, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2026. La falta de representación del DOC ha generado críticas y cuestionamientos sobre la gestión de las políticas migratorias en la región.