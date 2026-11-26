Dos adolescentes fueron arrestados en Auburn, Estados Unidos, tras ser señalados como responsables de realizar falsas amenazas de bomba contra una tienda Walmart. El incidente ocurrió el 24 de noviembre de 2026 y motivó un amplio despliegue policial, mientras trabajadores y clientes permanecían en alerta ante la posible presencia de explosivos.

Dos adolescentes fueron acusados por falsas amenazas de bomba contra un Walmart en Auburn.

¿Cuál es la situación del Walmart de Auburn tras la amenaza de bomba?

De acuerdo con información difundida por WRBL News 3, la Policía de Auburn recibió una alerta sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en el Walmart ubicado en la cuadra 1700 de S. College Street.

Los empleados del establecimiento informaron que dos personas habían dejado un objeto desconocido en el local y afirmaron que contenía una bomba. Ante la alerta, los agentes evacuaron y acordonaron la tienda y sus alrededores para descartar cualquier riesgo.

Como parte del operativo, se desplegaron unidades caninas especializadas en la detección de explosivos. Asimismo, los detectives acudieron al establecimiento para investigar lo sucedido. Sin embargo, tras examinar el objeto, las autoridades confirmaron que estaba inactivo y que la amenaza era falsa. De esta manera, se descartó la presencia de explosivos en el Walmart de Auburn.

¿Quiénes fueron arrestados por las falsas amenazas contra Walmart?

Las pesquisas llevadas a cabo por la policía condujeron a la identificación de dos menores de edad, residentes de Auburn, de 15 y 17 años, quienes serían los involucrados en el hecho. Por tratarse de adolescentes, sus identidades permanecen bajo reserva. Tras ser detenidos, ambos quedaron sujetos a cargos por presuntamente movilizar de manera engañosa a los servicios de emergencia mediante falsas denuncias, una modalidad denominada swatting, además de difundir datos falsos a través de un medio de telecomunicación.

Según WRBL News 3, los investigadores localizaron a los adolescentes en una vivienda de la zona. Posteriormente, los trasladaron al Departamento de Policía de Auburn y remitieron sus casos a la oficina de libertad condicional para menores.

El caso generó preocupación por las consecuencias de realizar falsas amenazas de bomba en Estados Unidos, especialmente cuando estas provocan despliegues de emergencia y afectan el funcionamiento de establecimientos comerciales como Walmart.