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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: este estado anuncia DEMANDA para impedir que el ICE realice ARRESTOS en los juzgados
Massachusetts ha interpuesto una demanda con el objetivo de prohibir que el ICE realice arrestos dentro de los juzgados. ¿Favorece a los inmigrantes?
La fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, ha interpuesto hoy, lunes 23 de noviembre, una demanda con el objetivo de frenar los arrestos civiles que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos pretende llevar a cabo en los juzgados del estado. Según la funcionaria demócrata, esta acción se basa en una directiva de la agencia que considera ilegal. La medida busca proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar el debido proceso en el sistema judicial local. A continuación, todos los detalles.
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Este estado de EE. UU. presenta demanda para impedir que el ICE realice arrestos en los juzgados
Andrea Joy Campbell, fiscal general de Massachusetts, presentó recientemente una demanda federal que prohíbe que ICE realice arrestos civiles migratorios en los juzgados estatales sin contar con una orden judicial. Reuters y WBUR dieron más información.
Entre los aspectos que más resaltaron en la demanda figura la alegación de que ICE ha infringido la ley estatal conocida como PROTECT Act, la cual establece que, desde el 3 de noviembre de 2026, se necesitaba una orden judicial para realizar arrestos civiles en los juzgados o sus alrededores.
Según la denuncia presentada ante el tribunal federal del distrito de Massachusetts, se reportaron al menos 38 arrestos civiles en propiedades de tribunales estatales sin las órdenes necesarias entre el 3 y el 20 de noviembre.
Campbell ha argumentado que las últimas acciones de ICE vulneran la autoridad soberana del estado sobre su sistema judicial, en virtud de la Décima Enmienda, y que el uso indebido de los calendarios judiciales y los controles de seguridad estatales afecta el acceso a la justicia y el desarrollo de procesos penales.
¿Cuál es la postura de los funcionarios federales al respecto?
Bajo este contexto, los funcionarios federales de inmigración no dudaron en salir al frente y aseguraron que los estados no pueden regular las acciones de las fuerzas del orden federales, justificando que las detenciones en los juzgados son razonables, dado que las personas ya han pasado por controles de seguridad.
El DHS junto al ICE y el Departamento de Justicia no han emitido otra actualización sobre el expediente judicial tras el anuncio realizado hoy.
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