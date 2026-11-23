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Sporting Cristal vs Alianza, Universitario o Huancayo por la Supercopa: cuándo y dónde se juega
Conoce todos los detalles sobre la Supercopa Peruana. Sporting Cristal ya está clasificado y ahora espera por el ganador de la Liga 1 2026.
Pese a su goleada ante Cienciano por 4-1, a Sporting Cristal no le alcanzó para ganar el Torneo Clausura y por ello, quedó sin chances de adjudicarse la Liga 1 2026. Sin embargo, más allá de no tener la importancia del campeonato liguero, los celestes salvaron la temporada obteniendo la Copa de la Liga.
Además de sumar este trofeo a su palmarés, el elenco bajopontino se ganó el derecho de disputar la Supercopa Peruana, donde se medirá ante el campeón de la Liga 1 de este año, que puede ser Alianza Lima, Universitario o Sport Huancayo, los equipos que aún tienen chances de título.
Pese a que no se ha confirmado el formato de forma oficial, todo apunta a que este novedoso torneo se jugará a un solo partido y en una cancha neutral, incluso hay la idea de que este encuentro se lleve a cabo fuera del país.
Supercopa Peruana 2026: cuándo y dónde juegan
A falta de hacerse oficial, se espera que la Supercopa Peruana se juegue durante el receso de la Liga 1 en la fecha FIFA de marzo. La idea que se tiene es llevar este torneo a los Estados Unidos, esto para aprovechar la importante colonia peruana en dicho país.
Antecedentes de la Supercopa Peruana
La primera Supercopa Peruana fue en 2018, cuando Alianza Lima, campeón del Descentralizado 2017, venció a Sport Boys por 1-0, que llegaba como ganador de la Segunda División. Eso sí, esta edición no es considerada oficial.
En 2020, se jugó la primera edición oficial y tuvo como participantes a Binacional ante Atlético Grau como campeones de la Liga 1 y la Copa Bicentenario. El 'Patrimonio de Piura' se impuso 3-0 en un duelo que tuvo como escenario el estadio Miguel Grau del Callao.
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