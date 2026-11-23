Sporting Cristal prepara cambios en su plantel para la temporada 2027 y uno de los futbolistas que no continuará es Juan Cruz González. Según informó el periodista Michael Cordero, el lateral argentino no entra en los planes de la institución celeste para el próximo año, por lo que culminará su etapa en La Florida al no conseguir el objetivo del Torneo Clausura.

Sporting Cristal definió la salida de Juan Cruz González

González llegó a Sporting Cristal con la expectativa de convertirse en una pieza importante por el sector derecho, pero su protagonismo fue disminuyendo conforme avanzaron los meses. Finalmente, perdió el titularato ante Leandro Sosa, quien terminó ganándose un lugar en esa posición.

El argentino de 30 años tenía contrato vigente con Sporting Cristal hasta el 31 de diciembre de 2026. La institución rimense no necesitará negociar su salida, sino simplemente dejar que termine su vínculo contractual y apostar por otra alternativa para reforzar ese sector del campo de cara a la siguiente campaña.

Juan Cruz González no seguirá en Sporting Cristal.

En cuanto a estadísticas del lateral argentino: disputó 22 partidos de Liga 1, en los que acumuló 1040 minutos, sin registrar goles y con una asistencia. Si se consideran también sus participaciones internacionales, sumó 29 encuentros, 1380 minutos, un gol y dos asistencias entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Carlos Cabello, el futbolista que Sporting Cristal viene evaluando como posible reemplazo

Ante la salida de Juan Cruz González, Sporting Cristal ya estaría explorando alternativas para reforzar el lateral derecho. Según reveló el mismo periodista, uno de los nombres que apareció en el radar celeste es Carlos Cabello, actual futbolista de Cienciano. El periodista informó que el club rimense consultó por su situación contractual y las condiciones para una eventual incorporación: "Sporting Cristal preguntó por Carlos Cabello y como sería el panorama ante una posible salida de Cienciano ya que tiene contrato. Veremos qué pasa".

Sin embargo, la operación no sería sencilla. Cienciano anunció el 18 de noviembre la renovación de Carlos Cabello para la temporada 2027, por lo que el futbolista tiene vínculo vigente con el conjunto cusqueño hasta el 31 de diciembre de ese año. De esta manera, Sporting Cristal tendría que evaluar las condiciones de una eventual negociación si finalmente decide avanzar por el lateral derecho.