Universitario de Deportes cayó goleado por 4-1 frente a Sport Huancayo en la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, tras ese duro tropiezo en el campeonato peruano, se dio a conocer la contundente decisión que adoptó el entrenador Fabián Bustos con el plantel crema.

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Fabián Bustos tomó drástica decisión con los futbolistas de Universitario tras perder ante Sport Huancayo

El periodista Gustavo Peralta señaló que Bustos otorgó un día libre a los futbolistas de Universitario después de su llegada a Lima, tras la goleada conseguida frente a Sport Huancayo. No obstante, el plantel volverá a los entrenamientos el martes 24 de noviembre con el objetivo puesto en el duelo clave ante el mismo rival.

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La medida adoptada por el entrenador argentino busca que los futbolistas dispongan de una jornada con sus familias y puedan recuperarse, tanto en el plano mental como físico, del partido disputado en la altura. El objetivo es que lleguen en las mejores condiciones y concentrados para conseguir una victoria frente al conjunto huancaíno en las semifinales de la Liga 1 2026.

“La U acaba de llegar al aeropuerto, hoy tienen libre y mañana vuelven a los entrenamientos para tener un descanso mental por todo lo sucedido” aseguró el comunicador en su programa ‘Hablemos de Max’ de L1MAX.

¿Cuándo jugará Universitario ante Sport Huancayo por la semifinal de la Liga 1 2026?

Universitario de Deportes se medirá ante Sport Huancayo el domingo 29 de noviembre, a las 3:00 p. m., en el Estadio IPD de Huancayo, en el duelo de ida de las semifinales de la Liga 1 2026. El partido de vuelta se disputará el viernes 4 de diciembre, a las 8:30 p. m., en el Estadio Monumental de Ate.